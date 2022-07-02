شكرا لقرائتكم خبر عن لتنشيط التعاون الاقتصادي.. وفد تجاري سعودي يغادر إلى تايلند والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - غادر اليوم السبت وفد من غرفة الرياض إلى مملكة تايلاند يضم نحو 100 رجل وسيدة أعمال، في زيارة عمل تستغرق خمسة أيام تهدف إلى تنشيط التعاون التجاري والاقتصادي والاستثماري المشترك بين قطاعي الأعمال السعودي والتايلندي.

وقال رئيس مجلس إدارة الغرفة الأستاذ عجلان بن عبدالعزيز العجلان: إن ما تشهده المملكة من حراك وتطور ونمو اقتصادي وتنموي غير مسبوق عبر مسارات رؤية المملكة 2030 التي تحظى برعاية واهتمام مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد الأمين جعلت الاقتصاد السعودي محل اهتمام كبير من قطاعات الأعمال بالدول الشقيقة والصديقة والتطلعات كبيرة لعقد شراكات استثمارية مع قطاع الأعمال السعودي، مشيرا إلى أن هناك فرص واسعة للشراكة مع تايلند في العديد من المجالات التجارية والصناعية والتقنية والخدمية والسياحية والزراعية.

يذكر أن غرفة الرياض ستعقد بالتعاون مع غرفة تايلند "ملتقى الأعمال السعودي التايلندي" الذي يهدف لإتاحة الفرصة لقطاعي الأعمال في البلدين بمناقشة كيفية العمل المشترك وسبل تعزيز حجم التعاون التجاري والتعريف بالفرص الاستثمارية المشتركة بين قطاعي الأعمال في البلدين.

وسيتم خلال الزيارة اطلاع الجانب التايلاندي على ما تشهده المملكة من نهضة اقتصادية وتنموية ضمن مسارات "رؤية 2030"، وما استحدث عبرها من فرص استثمارية في شتى القطاعات بما يسهم في فتح آفاق للتعاون المشترك بين قطاعي الأعمال في الدولتين.

وقال عضو مجلس إدارة الغرفة رئيس الوفد الأستاذ كريم العنزي، بأن الزيارة ستسهم في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين لمستويات متطورة خلال الفترة القادمة، كما ستشهد الزيارة توقيع العديد من اتفاقيات الشراكة والتعاون بين قطاعي الأعمال لتعزيز الشراكة التجارية والاستثمارية بين البلدين.

يذكران قيمة صادرات السعودية إلى تايلاند خلال العام 2021 بلغت (3.8) مليار دولار مقارنة بنحو 3.2 مليارات في العام 2020، فيما بلغت واردات تايلاند إلى السعودية العام 2021 نحو (1.9) مليار دولار، مقابل (2.3) مليار دولار في العام 2020.

وشملت صادرات المملكة إلى تايلاند خلال العام (2020) المنتجات المعدنية، والكيمياوية العضوية، والأسمدة، والألمنيوم ومصنوعاته واللدائن ومصنوعاتها، فيما تضمنت استيرادات المملكة من تايلاند السيارات وأجزائها، والآلات والأدوات الآلية وأجزائها، والخشب ومصنوعاته، والفحم الخشبي، ومحضرات لحوم الأسماك، والأجهزة، والمعدات الكهربائية، وأجزائها.