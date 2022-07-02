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وذكرت الهيئة أن التمرين يعتمد على تنفيذ هجمات سيبرانية افتراضية، حيث تحللها الفرق المشاركة وتكتشف الطرق اللازمة للتعافي منها والحد من آثارها على المستوى القطاعي، إضافة إلى اختبار خطة الاستجابة للحوادث والأزمات بهدف رفع مستوى إدارة الأزمات، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لرفع الجاهزية وضمان التصدي للحوادث الحرجة.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات نظمت تمرينا سيبرانيا لمقدمي خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات والبريد؛ بهدف تعزيز التواصل بين فرق الاستجابة للحوادث بين الجهات المعنية، وتطوير القدرات المتخصصة في المجال وتبادل الخبرات؛ لضمان استمرار الجهود في التصدي للتهديدات السيبرانية.وذكرت الهيئة أن التمرين يعتمد على تنفيذ هجمات سيبرانية افتراضية، حيث تحللها الفرق المشاركة وتكتشف الطرق اللازمة للتعافي منها والحد من آثارها على المستوى القطاعي، إضافة إلى اختبار خطة الاستجابة للحوادث والأزمات بهدف رفع مستوى إدارة الأزمات، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لرفع الجاهزية وضمان التصدي للحوادث الحرجة.

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