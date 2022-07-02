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وبلغ إجمالي ما تم إيداعه لحسابات المزارعين البنكية لهذه الدفعة 95.8 مليون ريال، لصافي كمية 56.992 طنا، وذلك لـ 186 مزارعا.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مؤسسة الحبوب صرفت مستحقات الدفعة الخامسة من مزارعي القمح المحلي، شاملة الدفعة الثالثة من مستحقي العلاقة التعاقدية بين المزارعين والشركات الزراعية، الذين وردوا الكميات المخصصة لهم لهذا الموسم 1443 / 1444هـ، وإغلاق الحسابات عبر المنصة الالكترونية «محصولي» على الموقع الرسمي للمؤسسة العامة للحبوب .وبلغ إجمالي ما تم إيداعه لحسابات المزارعين البنكية لهذه الدفعة 95.8 مليون ريال، لصافي كمية 56.992 طنا، وذلك لـ 186 مزارعا.

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