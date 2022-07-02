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وتمثل شهادتا الآيزو إطارا مثاليا يستند عليه لبناء استراتيجية نظام إدارة الخدمات التقنية وإدارة نظام جودة الخدمات التقنية، حيث توفر «الآيزو» المعرفة حول كيفية إدخال وتحديث وتطبيق السياسات والإجراءات من أجل الالتزام الداخلي بالمعيار والالتزام الخارجي من خلال استيفاء متطلبات الحصول على شهادة تطابق رسمية.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - الصندوق الزراعي حصل على شهادتي الآيزو (ISO 9001:2015 - ISO 20000-1:2018)، في مجال نظام جودة الخدمات التقنية ونظام إدارة خدمات تقنية المعلومات، لتصبح خدمات الصندوق مؤتمتة حسب المعايير العالمية للجودة من خلال بناء استراتيجية متكاملة لتقنية المعلومات.وتمثل شهادتا الآيزو إطارا مثاليا يستند عليه لبناء استراتيجية نظام إدارة الخدمات التقنية وإدارة نظام جودة الخدمات التقنية، حيث توفر «الآيزو» المعرفة حول كيفية إدخال وتحديث وتطبيق السياسات والإجراءات من أجل الالتزام الداخلي بالمعيار والالتزام الخارجي من خلال استيفاء متطلبات الحصول على شهادة تطابق رسمية.

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