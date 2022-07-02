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وقارنت الورشة في الاستهلاك والإنتاج بين البرسيم والشعير المستنبت، حيث ينتج البرسيم على مساحة 4200 م2 نحو 66.2 2 طنا، ويستهلك 5300 م3 من المياه سنويا، بينما ينتج الشعير المستنبت على مساحة 50 م2 نحو 109.5 أطنان سنويا، ويستهلك 755 م3، من المياه سنويا، بالإضافة إلى امتلاكه قيمة غذائية عالية في البروتينات والطاقة والألياف وفيتامينات «هـ» وفيتامين «أ».

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة القصيم نظمت في بريدة ورشة عمل بعنوان «استنبات الشعير»، لاستعراض الاستخدام الأمثل لزراعة الشعير المستنبت لتقديمه بديلا عن البرسيم.وقارنت الورشة في الاستهلاك والإنتاج بين البرسيم والشعير المستنبت، حيث ينتج البرسيم على مساحة 4200 م2 نحو 66.2 2 طنا، ويستهلك 5300 م3 من المياه سنويا، بينما ينتج الشعير المستنبت على مساحة 50 م2 نحو 109.5 أطنان سنويا، ويستهلك 755 م3، من المياه سنويا، بالإضافة إلى امتلاكه قيمة غذائية عالية في البروتينات والطاقة والألياف وفيتامينات «هـ» وفيتامين «أ».

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