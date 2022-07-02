شكرا لقرائتكم خبر «سكني» يتيح خدمة المقاول المعتمد للراغبين في بناء وحداتهم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بدأ برنامج سكني استقبال المستفيدين المقبلين على بناء وحداتهم السكنية من مستحقي الدعم السكني وغير المستحقين في مراكز سكني الشامل؛ للاستفادة من خدمة «المقاولين المعتمدين»، بهدف تمكينهم من تنفيذ أعمالهم وفق آلية ميسرة، وخطوات واضحة، وتكامل فعال بين المستفيدين ومقدمي الخدمات.

وأوضح البرنامج في بيان أمس، أن مراكز سكني الشامل في الرياض وجدة والخبر والمدينة المنورة، بدأت استقبال الراغبين بالاستفادة من المقاولين المعتمدين في سكني، والالتقاء المباشر معهم، حيث تتيح الخدمة - التي يمكن الاستفادة منها عبر منصة سكني - للمستفيد الحصول على رحلة متكاملة في مركز سكني الشامل، والحصول على عروض أسعار المقاولين المعتمدين، وتوقيع العقود الالكترونية، وتوثيقها في الهيئة السعودية للمقاولين؛ لتنفيذ أعمالهم وفق معايير هندسية موثوقة.

وأشار البرنامج إلى أن خدمة المقاولين المعتمدين تسهل للمستفيد العثور على مقاول من بين أكثر من 100 مقاول معتمد مسجلين في منصة سكني، عبر خطوات الكترونية ميسرة من خلال المنصة، ليستطيع المستفيد استعراض خدماتهم، والاطلاع عليها، واختيار نوع الخدمة بين بناء شامل للتجهيزات النهائية (مشطبة بتسليم المفتاح)، أو بناء غير شامل التجهيزات النهائية (غير مشطبة عظم) التي يقدمها المقاول المعتمد بعد اختياره، في إطار تنافسي يتيح للمستفيد اختيار العرض الأنسب المقدم من المقاولين في مختلف مدن ومحافظات المملكة.

وتمكن الخدمة المستفيدين من الأفراد الحصول عليها من خلال الدخول إلى منصة سكني، أو من خلال مركز سكني الشامل، وتحديد ثلاثة مقاولين معتمدين وفق معايير الهيئة السعودية للمقاولين، والاطلاع على أعمالهم وأسعار الخدمات المقدمة، قبل اعتمادهم لتنفيذ الأعمال.

يذكر أن منصة سكني تقدم عددا من الخدمات الالكترونية المتكاملة المتعلقة بتوفير اختيارات وحلول سكنية مناسبة ومتميزة للأسر السعودية، والحصول على خدمات متنوعة مثل معرفة حالة الاستحقاق، وحجز ومعاينة الوحدات، وخدمة المستشار الهندسي، والتصاميم الهندسية، وغيرها من الخدمات التي تسهم في رفع جودة المباني السكنية.

خدمة المقاول المعتمد:







بدء استقبال الراغبين بالاستفادة من الخدمة



تقديم الخدمة عبر مراكز سكني الشامل في الرياض، جدة ، الخبر، المدينة المنورة



يمكن الاستفادة من الخدمة عبر منصة سكني



تتيح الخدمة للمستفيد:





الحصول على رحلة متكاملة في مركز سكني الشامل



الحصول على عروض أسعار المقاولين المعتمدين



توقيع العقود الالكترونية وتوثيقها في هيئة المقاولين



الاستفادة من خدمات أكثر من 100 مقاول معتمد مسجل في منصة سكني



مزايا خدمة المقاولين المعتمدين: