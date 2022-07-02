شكرا لقرائتكم خبر عن 7 آلاف ريال توفير عند استخدامك للمبات LED والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حث المركز السعودي لكفاءة الطاقة، على اختيار لمبات الإنارة من نوع LED الأكثر توفير، حيث عملت مقارنة بين لمبات الأكثر توفيراً ، ولمبات غير موفرة وأظهرت الاحصائية توفير 7,723 ريال، حيث بين المركز أن ظروف المقارنة خلال 5 سنوات تشغيل، و3 ساعات يومياً، وتعرفة الاستهلاك 18 هللة، وقوة الإضاءة 800 Lumens.

وفي جولة على مستودعات الإنارة في العاصمة الرياض وأخذ انطباعات مسؤوليي مستودعات بيع الجملة للإنارة أكدوا على أن هناك إقبال كبير على شراء اللمبات LED أكثر من أي وقت مضى، وبين محمد الشهراني أحد المسؤلين في بيع الجملة أن خلال هذا العام

اللمبات الموفره تشهد إقبالا كبيراً أكثر من أي وقت، وقال: الملفت في الأمر أن المستهلكين لديهم علم بأدق التفاصيل عن حجم التوفير الذي ينتج جراء استخدام هذا النوع، وهذا مؤشر مميز جدا على وعي المجتمع.

من جهته بين ناصر الدوسري أحد المستهلكين انه قام بتغيير جميع اللمبات إلى اللمبات الموفره، وقال: أنتظر الفرق في الفاتوره خلال الأشهر المقبل لأن التوصيات تشير إلى ذلك وأشكر كل من ساهم في شرح هذه النوع بطريقة سهله وميسرة.

وتشير التقارير أن اللمبات على الأخضر توفر حتى 75% ، كما من الأهمية بمكان اتباع السلوكيات المناسبة للترشيد والتي منها إطفاء الإنارة عند عدم الحاجة، كما أن بطاقة كفاءة الإنارة تشمل على خمس معلومات أساسية يجب على المستهلك فهم قراءتها وذلك لاختيار الإنارة التي تساهم في خفض استهلاك الطاقة بمنزله، وتشمل على شعار الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، رمز الإنارة وشعار المركز، ومستوى كفاءة الطاقة بالأحرف العربية، ورمز الاستجابة السريع الكيو آر (QR)، إضافة إلى معلومات عديده عن المنتج.