شكرا لقرائتكم خبر إعادة انتخاب المملكة في لجنتين بمنظمة الجمارك العالمية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وترأس وفد الهيئة المشارك في اجتماعات المجلس محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المهندس سهيل أبانمي، حيث تضمنت الاجتماعات عقد لجنة السياسات الجمركية اجتماعها الـ86، والاجتماع الإقليمي الـ54 لدول منطقة شمال أفريقيا والشرق الأدنى والأوسط، واجتماع مجلس منظمة الجمارك العالمية في دورته الـ(140/139).وتعد لجنة السياسات الجمركية من أهم وأبرز لجان منظمة الجمارك العالمية حيث تعنى اللجنة برسم سياسات المنظمة من خلال تقديم التوصيات إلى المجلس فيما يتعلق بالخطة الاستراتيجية، أو اللجنة ذات الصلة.
وشهدت اجتماعات مجلس المنظمة، مناقشة المعايير الدولية والممارسات الموصى بتطويرها أو اعتمادها خلال السنة المالية المقبلة، واتخذوا قرارات بشأنها، وذلك لتعزيز إدارة وتيسير التجارة عبر الحدود، وركز الأعضاء في مناقشاتهم على مجالات عدة منها استراتيجية البيانات، قياس الأداء، وبناء القدرات، وقواعد المنشأ، والتقييم، والتصنيف، والامتثال، وتيسير التجارة، إلى جانب عدد من المسائل ذات الصلة بالعمل الجمركي.
كانت هذه تفاصيل خبر إعادة انتخاب المملكة في لجنتين بمنظمة الجمارك العالمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.