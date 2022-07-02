القطاع الصناعي يوظف 2516 سعوديا ويستغني عن 19.8 ألف وافد في مايو

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وظف القطاع الصناعي في مايو الماضي 2516 سعوديا، فيما استغنى عن 19,873 وافدا خلال الشهر نفسه، ليسجل القطاع انخفاضا بمقدار 17,357 موظفا، حسب تقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع لوزارة الصناعة والثروة المعدنية.

وأوضح التقرير أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية أصدرت 79 ترخيصا صناعيا جديدا خلال مايو، ليصل إجمالي عدد التراخيص الصناعية التي أصدرتها الوزارة منذ مطلع عام 2022 إلى 411، فيما بلغ عدد المصانع القائمة وتحت الإنشاء في المملكة حتى نهاية الشهر نفسه 10,638 مصنعا، تتصدرها مصانع المعادن اللافلزية بأكثر من 2056، تليها مصانع المطاط واللدائن بـ 1346، ثم المصانع الغذائية بنحو 1268 مصنعا.

وذكر المركز الوطني للمعلومات الصناعية، أن حجم الاستثمار في التراخيص الجديدة لشهر مايو بلغ أكثر من مليار ريال، حيث استحوذ نشاط صنع المنتجات الغذائية على النسبة الأكبر من إجمالي التراخيص الجديدة بـ 16 ترخيصا، في حين تساوت أنشطة صنع منتجات المطاط واللدائن والمعادن المشكلة ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بـ 10 تراخيص لكل منها، وصدرت 8 تراخيص جديدة لمصانع الأثاث.

وأشار إلى أن المنشآت الصغيرة استحوذت على معظم التراخيص الصناعية الجديدة خلال مايو الماضي بنسبة 92.4 %، تليها المنشآت المتوسطة بنسبة 6.3 %، ثم المنشآت الكبيرة التي سجلت 1.3 %، في حين استحوذتِ المصانع الوطنية على التراخيص الجديدة حسب نوع الاستثمار بنسبة 77 %، تليها المنشآت الأجنبية بـ 13 %، ثم المنشآت ذات الاستثمار المشترك بنسبة 10 %.

وبين التقرير أن المصانع التي بدأت الإنتاج خلال مايو الماضي بلغت 62 مصنعا بحجم استثمارات يبلغ 1.3 مليار ريال، تتصدرها مصانع المعادن اللافلزية بـ 16 مصنعا، ثم مصانع المعادن المشكلة بـ 11 مصنعا، ومصانع المنتجات الغذائية بـ 6 مصانع، في حين جاءت مصانع المركبات والمواد الكيميائية بـ 4 مصانع لكل منها، كما استحوذتِ المصانع الوطنية على إجمالي المصانع التي بدأت الإنتاج خلال مايو الماضي بنسبة 88 %، تليها المصانع الأجنبية بنسبة 8 %، ثم المصانع ذات الاستثمار المشترك بنسبة 3 %.

وكشف التقرير عن إصدار 32 رخصة صناعية جديدة في منطقة الرياض، و19 في المنطقة الشرقية، و11 رخصة في منطقة مكة المكرمة، فيما احتلت المنطقة الشرقية العدد الأكبر للمصانع التي بدأت الإنتاج بـ17 مصنعا تليها الرياض بـ16، ثم منطقة عسير بـ10 مصانع.

يذكر أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية تصدر عبر المركز الوطني للمعلومات الصناعية بشكل شهري أهم المؤشرات الصناعية التي توضح طبيعة حركة النشاط الصناعي في المملكة، إضافة إلى الكشف عن حجم التغيير الذي يشهده القطاع في الاستثمارات الصناعية الجديدة، بالإضافة إلى حجم الوظائف التي يوفرها القطاع.

أهم المؤشرات الصناعية مايو 2022

المنشآت الصناعية (قائمة و تحت الإنشاء)







مايو2022 10,638 منشأة



إبريل 2022 10,561 منشأة



مايو 2021 10,070 منشأة



التغير في عدد العاملين





الإجمالي 17,357- موظفا



سعوديون2,516+ موظفا



وافدون 19873-موظفا



التراخيص الجديدة:





الإجمالي 79 ترخيصا



حجم الاستثمار 1 مليار ريال



العمالة المرخصة 2204 عمال



مصانع بدأت الإنتاج