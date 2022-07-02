شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن التوقيع الإلكترونى مع الانتقال للعاصمة الإدارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعتزم الحكومة، التوسع فى تبادل الوثائق الموقعة إلكترونيًا بين موظفى الحكومة مع الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة كحكومة تشاركية لا ورقية، ويقدم ”الخليج 365” أسئلة وأجوبتها عن التوقيع الإلكتروني.

س- ما هو التوقيع الإلكتروني؟

ج- التوقيع الإلكترونى هو ما يوضع على محرر إلكترونى ويتخذ شكل حروف أو أرقام أو رموز أو إشارات أو غيرها، ويكون له طابع متفرد يسمح بتحديد شخص الموقع ويميزه عن غيره.

س- وما هى الجهة المختصة للإشراف على التوقيع الإلكتروني؟

ج- تأسست هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات بموجب القانون رقم 15 لعام 2004 ومن شأنه تنظيم "التوقيع الإلكتروني" لدعم صناعة التجارة الإلكترونية المصرية وذلك من خلال تأمين المُعاملات الإلكترونية كوسيلة قانونية لممارسة الأنشطة المالية على الإنترنت.

ويعنى ذلك إتاحة أدوات تكنولوجيا المعلومات وتطبيقاتها فى استخدام "التوقيع الإلكتروني" ودعم التحول الرقمى إلى عالم لا ورقى، ويرفع التوسع فى استخدام "التوقيع الإلكتروني" من كفاءة العمل الإدارى ويرتقى بمستوى أداء الخدمات الحكومية بما يتفق مع إيقاع العصر ويضيف إلى مزايا مصر التنافسية.

س- ما هى الشركات التى حصلت على رخص التوقيع الإلكتروني؟

ج- أصدرت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، فى 11 يوليو 2006، عدد 4 رخص مُمارسة أنشطة وخدمات التوقيع الإلكترونى وتأمين المعلومات وهى الشركة المصرية لخدمات الشبكات وتأمين المعلومات (SNS) وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزى (M.C.D.R.) والشركة المصرية لخدمات التوقيع الإلكترونى وتأمين المعلومات (Egypt Trust) وشركة ACT ولكن هذه الشركة لم تكمل إجراءات الحصول على الترخيص، وفى 28 سبتمبر 2009 تم منح ترخيص لوزارة المالية (MOF) لتقديم هذه الخدمات لموظفى الحكومة، وفى 17 يونيو 2019، صدر قرار مجلس الإدارة بإلغاء الترخيص الصادر للشركة المصرية لخدمات الشبكات وتأمين المعلومات (SNS).

س- وما هى الجهة التى تمنح التراخيص؟

ج- أُنشئت إدارة التراخيص الخاصة بسُلطة التصديق الإلكترونى Root CA للمراجعة والتدقيق فى طلبات الشركات المتقدمة للحصول على تراخيص توفر من خلالها خدمات التوقيع الإلكترونى فى مصر.

وتتلقى إدارة السُلطة الشكاوى وتقدم الاستشارات الفنية بالتعاون مع اللجنة المُختصة بالسلطة الجذرية فى الهيئة وتتوسط بين الأطراف المتنازعة وتشكل بدورها جزءًا من إطار عمل الهيئة الذى يُحقق فى الشكاوى والادعاءات الواردة من صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وتُصدر سلطة التصديق الإلكترونى Root CA عدد محدود من التراخيص لمقدمى خدمات التوقيع الإلكترونى ESPs فى مصر ليقدموا بموجبها خدمات التوقيع الإلكترونى وإصدار الشهادات الرقمية والتوقيعات الإلكترونية المطابقة للأصل للمواطنين وشركات القطاع الخاص وعملائهم. وتضم الوظائف الرئيسية التى تقوم بها السلطة إدارة عمليات التطبيق الخاصة بمقدمى خدمات إصدار شهادات التوقيع الإلكترونى CSPs وتنفيذ العمليات لإصدار الشهادات والمراجعة على مقدمى الخدمات.

س- ما هى أنشطة تراخيص التوقيع الإلكتروني؟

ج- تنظيم أنشطة مزاولة خدمات التوقيع الإلكتروني.

إصدار وتجديد التراخيص فى أنشطة التوقيع الإلكترونى، وغيرها من الأنشطة فى مجال المعاملات الإلكترونية وصناعة تكنولوجيا المعلومات.

تحديد المعايير الفنية والموارد التقنية لتوفير خدمات التوقيع الإلكتروني.

تعظيم الاستفادة من تطبيقات الأعمال الإلكترونية.

نشر ثقافة تكنولوجيا التوقيع الإلكترونى محليًا وإقليميًا.

تلقى الشكاوى المتعلقة بأنشطة التوقيع الإلكترونى والمعاملات الإلكترونية وتكنولوجيا المعلومات، واتخاذ الإجراءات الضرورية بشأنها.

تقديم المشورة الفنية بشأن المنازعات التى تنشأ بين الأطراف فيما يتعلق بأنشطة التوقيع الإلكترونى والمعاملات الإلكترونية وتكنولوجيا المعلومات.

المعارض والمؤتمرات والندوات المتخصصة فى مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات داخليًا وخارجيًا.