شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الاقتصاد اليوم.. 18 ألف مواطن استخدموا التمويل الأصغر لتمويل مشروعاتهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنوعت اليوم السبت 2-7-2022 أخبار الاقتصاد المصرى اليوم من أبرزها تأكيد الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن منتج التمويل الأصغر (النانو فاينانس) والذى يتيح تمويلا بحد أقصى 3 آلاف جنيه

أوضح الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن منتج التمويل الأصغر (النانو فاينانس) والذى يتيح تمويلا بحد أقصى 3 آلاف جنيه، مع فترة سداد لا تتجاوز 90 يوماً يستخدم بشكل رئيسى لتغطية احتياجات الفئات المهمشة والفئات الأكثر احتياجاً للخدمات المالية

وقال رئيس الهيئة أن تقرير الأداء الشهرى قد كشف عن وصول عدد المستفيدين بمنتج التمويل الأصغر إلى 18.25 ألف مستفيد فى نهاية إبريل 2022 وبأرصدة تمويل بلغت ما يقرب من 10 مليون جنيه، فى حين أن عددهم كان 6.68 ألف مستفيد عن نفس الشهر من العام الماضي، وبإجمالى أرصدة تمويل بلغت 1,24 مليون جنيه.

وتابع أن التقرير الشهرى قد بَينَ أن أعداد المستفيدين من منتج التمويل الأصغر فى أبريل 2022 قد تركز فى النشاط الخدمى بنسبة 50.39%، ثم جاء فى المرتبة الثانية النشاط الإنتاجى بنسبة تصل إلى 24.29% وفى المرتبة الثالثة النشاط التجارى بنسبة 23.82%، ثم جاء النشاط الزراعى فى المرتبة الأخيرة بنسبة قدرها 1,5%.

شباب تنمية المشروعات: حققنا أحلامنا بالمشروعات الخاصة بعيدا عن الوظائف التقليدية

أكد عدد من عملاء جهاز تنمية المشروعات على أن شغفهم بالعمل الحر من ناحية ودعم جهاز تنمية المشروعات من ناحية أخرى كانا وراء تحقيقهم لأحلامهم بإقامة مشروعاتهم الخاصة أو التوسع في مشروعاتهم القائمة بالفعل.

ويحرص جهاز تنمية المشروعات على تقديم مختلف أوجه الدعم للنهوض بقطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر باعتباره قاطرة للتنمية، خاصة المشروعات الصناعية والتي تحمل الكثير من القيمة المضافة للأسواق وتزيد من معدلات النمو الإجمالية، فضلا عن قدرتها على استيعاب فرص العمل اللائقة والمستقرة.

وللجهاز شركاء في النجاح وهم أصحاب المشروعات من الشباب والخريجين الشغوفين بالعمل الحر والراغبين في إقامة مشروعاتهم الخاصة، وتتوفر لديهم الإرادة للعمل على تحقيق أحلامهم.

أكد المهندس هاني ميلاد جيد رئيس الشعبة العامة للذهب والمشغولات الذهبية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن زيادة قيمة ضريبة القيمة المضافة المقررة علي المصنعية والتي أعلنت الشعبة عن بدء تطبيقها منذ أيام بناء علي تكليفات مصلحة الضرائب لن تؤثر علي أسعار المشغولات الذهبية في الأسواق ولن يشعر بها المستهلك النهائي، مشيراً إلي أن زيادة قيمة الضريبة المذكورة سيتم تطبيقها علي قيمة المصنعية فقط وليس كامل قيمة قطعة المصوغات وتدخل قيمة الضريبة بالنسبة للمنتج من ضمن تكاليف الانتاج.

وأوضح جيد في بيان اليوم، أن تلك الزيادة كان تم الاتفاق عليها بين الشعبة بالاتحاد العام للغرف التجارية وبين مصلحة الضرائب لتحقيق انضباط ضريبي بما يحقق مصلحة منتجي وتجار المشغولات الذهبية في وجود آلية محددة للمحاسبة الضريبية، كما يضمن حقوق الضرائب وخزانة الدولة في تحصيل عوائد ضريبية تتناسب مع حركة الاسواق و تغير الأسعار.

5 إجراءات حكومية لضبط الأسعار مع موجة التضخم العالمي

تعمل الدولة خلال الفترة القادمة على إنشاء شوادر كبيرة لتوفير السلع بأسعار مناسبة، وذلك وفقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي، الأمر الذي يخلق وفرا أكبر ومعروضا أضخم من السلع، مما يسهم في خلق مزيد من الاتزان داخل أسواق السلع الغذائية والأساسية، وكذلك يجرى التوسع في إنشاء المعارض المختلفة في المناطق الأكبر من حيث عدد السكان، خاصة خلال مواسم معينة مثل معارض أهلا رمضان وأهلا مدار ومعارض الأعياد مثل مولد النبي وغيرها، وهي بمثابة منهج عملت عليه الدولة في الفترة الأخيرة مع حدوث موجة تضخم عالمي.