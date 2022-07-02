شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يمكن التأمين على الصحة النفسية؟.. الاتحاد المصرى يكشف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطرق الاتحاد المصرى للتأمين من خلال نشرته الأسبوعية إلى تأمين الصحة النفسية، وأوضحت أن مفهوم الصحة النفسية يشمل الرفاهية الاجتماعية والعقلية والنفسية للإنسان.

أهم الآثار الناتجة عن تحسين الصحة النفسية للشخص:

تحسين الصحة الجسدية المساعدة فى الشفاء من الأمراض العضوية تعزيز جودة النوم زيادة الإنتاجية تحسين العلاقات مع الاخرين

التأمين على الصحة النفسية

بدأ الطلب يتزايد على تغطية الصحة النفسية ضمن مزايا التأمين الصحى، خاصةً بعد أن صرح بعض الأكاديميون النفسيون والأطباء المتخصصون فى هذا المجال بأن الأمراض النفسية أقل كلفة من الأمراض العضوية. كما ظهرت دعوات فى بعض الدول كالإمارات والهند والولايات المتحدة الأمريكية تنادى بضرورة إصدار قانون ملزم بتضمين منتجات الرعاية الصحية النفسية فى وثائق التأمين.

ماذا يغطى التأمين على الصحة النفسية؟

أى نفقات يتكبدها المؤمن عليه فى حالة وجود ضرورة تتطلب دخوله المستشفى بسبب أى مرض عقلى أو نفسى؛ كما يشمل مصروفات التشخيص والأدوية وتكاليف العلاج.

كما يغطى عدد قليل من شركات التأمين جلسات الإرشاد النفسى والاستشارات المتعلقة بالأمراض النفسية أو العقلية تحت بند الكشف بالعيادات الخارجية.

الأمراض النفسية أو العقلية التى يغطيها التأمين

الاكتئاب الحاد الاضطراب ثنائى القطب.

الفصام.

اضطرابات الوسواس القهري.

اضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط.

اضطراب ما بعد الصدمة.

اضطراب المزاج.

الاضطراب الذهنى.

أبرز التحديات التى تواجه تأمين الصحة النفسية

الشعور بالخجل أو الخزى الذى يشعر به المريض الذى يعانى من الاضطرابات النفسية. استعداد شركات التأمين لدمج مزايا الصحة النفسية فى وثائق التأمين حيث لا يزال عامل السعر يقف عائقاً أمام اتخاذ الكثير من أرباب العمل للقرار بدمج هذه المزايا فى وثائق تأمين موظفيهم. زيادة وعى الكيانات الاقتصادية وتغيير ثقافتها بحيث تتفهم مدى أهمية دعم الصحة النفسية للموظفين مما يؤدى لتراجع معدلات التغيّب عن العمل ويؤثر بشكل كبير على الدخل الصافى للمؤسسة أو الشركة.

دور الاتحاد المصرى للتأمين:

وإيماناً من الاتحاد بأهمية دور التأمين فى إيجاد بيئة مجتمعية سليمة والمساهمة فى تحقيق حياة أفضل للجميع، يسعى الاتحاد دائماً إلى تطوير الفكر التأمينى داخل السوق المصرى ومحاولة تطوير المنتجات التأمينية بحيث تتناسب مع الاحتياجات المتغيرة للعملاء وتساهم فى المحافظة على سلامة البيئة المجتمعية. ودائماً ما كان الاتحاد معنياً بموضوع الصحة وتقديم خدمات التأمين الطبى للعملاء خاصة وأن الهدف الثالث من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة يهتم بتحقيق الصحة الجيدة والرفاه للإنسان. ومن ثم فقد قام الاتحاد بالخطوات التالية بهدف تعزيز مساهمة التأمين فى تقديم الخدمات المرتبطة بالصحة:

أنشأ الاتحاد لجنة متخصصة للتأمين الطبى والرعاية الصحية، وذلك بهدف مناقشة أحدث المستجدات التى تطرأ على هذا النوع من التأمين وكذلك محاولة تصميم التغطيات التأمينية التى تلائم احتياجات العملاء فى هذا الصدد.

ينظم الاتحاد المصرى للتأمين بالتعاون مع الاتحاد العام العربى للتأمين والجمعية المصرية لإدارة الرعاية الصحية " الملتقى الإقليمى للتأمين الطبى والرعاية الصحية" والذى يعقد كل عامين، ويتم من خلاله تناول أحدث المستجدات التى تطرأ على منظومة التأمين الطبى والرعاية الصحية وذلك من خلال المناقشات والمحاضرات التى يلقيها نخبة من الخبراء المحليين والعالميين أثناء جلسات الملتقى. وقد تم حتى الآن تنظيم سبعة ملتقيات كان آخرها فى بداية هذا العام.

كما ساهم الاتحاد أيضاً فى الحوار المجتمعى الذى تم إجراؤه حول قانون التأمين الصحى الشامل.. حيث تقدم الاتحاد بعدد من المقترحات لتعديل قانون التأمين الصحى الشامل من بينها أن تسمح الدولة لشركات التأمين بالتعاقد مباشرة مع العملاء، وذلك بالنسبة لتغطيات مخصصة قد لا تقدمها المنظومة كنظام الشبكة الطبية على سبيل المثال.

وقام الاتحاد بتنظيم عدد من الفعاليات الرياضية والتى من شأنها الدعوة إلى المحافظة على الصحة البدنية والنفسية للانسان من خلال ممارسة الرياضية وكذلك زيادة الوعى التأمينى لدى أفراد المجتمع.. حيث قام الاتحاد بتنظيم ثلاث مسابقات للجرى (ماراثون) خلال عامى 2018 و2019 وأقيم الماراثون الثالث هذا العام اليوم 2 يوليو بمركز شباب الجزيرة الرياضى.

وقاد الماراثون الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، ود. محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية والمستشار رضا عبد المعطى، نائب رئيس الهيئة، وعلاء الزهيرى، رئيس الاتحاد المصرى للتأمين، حيث شهد الماراثون تكريم عدد من أبطال مصر الرياضيين إلى جانب بعض شركات التأمين المصرية.

كما يقوم الاتحاد بتنظيم عدد من المسابقات الرياضية على هامش فعاليات مؤتمر شرم الشيخ السنوى، وذلك بهدف إعطاء المشاركين فى المؤتمر الفرصة للحصول على فترة استراحة والتخلص من أعباء وضغوط العمل.