شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب فى مصر اليوم السبت 2 يوليو 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الذهب اليوم السبت استقرار عند مستويات 990 جنيها للجرام من الذهب عيار 21 بعد هبوط ملحوظ أمس لمستوى 980 جنيها للجرام، في حين عوض الذهب خسائره مسجلاً 990 جنيها وفق سعر إغلاق السوق الجمعة 1 يوليو 2022.

أسعار الذهب اليوم

عيار 18 سجل 848 جنيها

عيار 21 سجل 990 جنيها

عيار 24 سجل 1132 جنيها

الجنيه الذهب 7920 جنيها

أونصة الذهب 1810 دولارات

خسائر ملاك الذهب

تعرض حائزي الذهب في مصر والبورصة العالمية لخسائر ضخمة خلال شهري مايو ويونيو 2022، وذلك بسبب الهبوط الكبير في الأسعار العالمية للذهب وكذلك أسعار الذهب في مصر والتي سجلت تراجعات تجاوز 260 جنيها للجرام الواحد، بعد هبوط أسعار الذهب أمس إلى مستويات 980 جنيها للجرام مقابل 1250 جنيها للجرام في الأسبوع الأول من مايو 2022.

بلغت خسائر ملاك الذهب في مصر حتى صياغة هذه السطور منذ مطلع الأسبوع الأول من مايو أكثر من 260 جنيها في الجرام، حيث تراجعت أسعار الذهب لعيار 21 من مستوى 1250 إلى 980 جنيها للجرام قبل أن يعوض الذهب جزء من هذه الخسائر مستهل تعاملات السبت ويسجل الذهب 990 جنيها للجرام من عيار 21 وهو العيار الرئيسي في البلاد.

أما عن أسعار الذهب عالميًا فكانت تسجل مستويات تقترب من 1900 دولار مطلع مايو 2022 وطول مايو ويونيو سجل الذهب هبوط لأكثر من مرة لينزل إلى مستويات 1790 دولار في تداولات الجمعة 1 يوليو 2022 قبل أن يعوض الذهب جزء من الخسائر ويستقر عند 1810 دولار، ليصبح إجمالي هبوط سعر أونصة الذهب في البورصة العالمية 90 دولار خلال شهرين.

ويرجع السبب الرئيسي في حدوث تراجعات في أسعار الذهب عالميًا إلى ارتفاع الفائدة الأمريكية في آخر اجتماعين للبنك المركزي الأمريكي، والذي رفع الفائدة 0.5 % ثم رفع تاريخي بنسبة 0.75% لأول مرة منذ 1994 الأمر الذي تسبب في انتعاشة الدولار ومن ثم هبوط حاد في الذهب.