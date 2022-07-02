الاقتصاد

أسعار الريال السعودى فى مصر بتداولات السبت 2 يوليو 2022

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القاهرة - سامية سيد - استقر سعر الريال السعودى اليوم  بالبنوك العاملة في مصر مقابل الجنيه المصري، مسجلًا فى البنك الأهلى المصرى سعر 4.99 جنيه للشراء، و5.01 جنيه للبيع، واستقر فى البنك المركزى المصرى عند 4.99 جنيه للشراء، و 5.02 جنيه للبيع.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر سعر الريال السعودي فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغييرها.

وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى:

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سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

 

4.99  جنيه للشراء.

5.02  جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

 

4.99  جنيه للشراء.

5.01  جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

 

4.98  جنيه للشراء.

5.02  جنيه للبيع.

 

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سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

 

4.99  جنيه للشراء.

5.02  جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

 

5 جنيهات للشراء.

5.01 جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

 

4.96  جنيه للشراء.

5.01  جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودى فى بنك قناة السويس

 

4.97  جنيه للشراء.

5.02  جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

 

5 جنيهات للشراء.

5.02 جنيه للبيع.

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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