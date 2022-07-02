شكرا لقرائتكم خبر عن 18 ألف مواطن استخدموا منتج التمويل الأصغر لتمويل مشروعاتهم بنهاية أبريل 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى إطار حرص الهيئة العامة للرقابة المالية على تفعيل مختلف الآليات التى تساعد فى نشر الخدمات المالية غير المصرفية بين مختلف فئات المجتمع، فقد كشف تقرير الأداء الشهرى للأنشطة المالية غير المصرفية عن شهر إبريل 2022 عن تحقيق نمو تصاعدى فى أعداد المواطنين المستفيدين بمنتج التمويل الأصغر يقدر بثلاثة أمثال، و10 أضعاف فى إجمالى قيم التمويل مقارنة بما تحقق عن نفس الشهر من عام 2021.

وأوضح الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن منتج التمويل الأصغر (النانو فاينانس) والذى يتيح تمويلا بحد أقصى 3 آلاف جنيه، مع فترة سداد لا تتجاوز 90 يوماً يستخدم بشكل رئيسى لتغطية احتياجات الفئات المهمشة والفئات الأكثر احتياجاً للخدمات المالية وتعانى من صعوبة الوصول للتمويل؛ حيث يسعى منتج التمويل الأصغر- بشكل خاص-نحو توفير احتياجات ومتطلبات رأس المال العامل لصغار المزارعين، والأشخاص الذين يعملون لحسابهم الخاص، والمشروعات المنزلية، والباعة باليومية، والباعة الجائلين من الجنسين (ذكور وإناث)، بالإضافة إلى تشجيع الشباب على بداية تطبيق فكر وثقافة العمل الحر، فهو يعد بمثابة تمكين لأسلوب حياة أفضل للمواطنين، ومن المُرتقب أن يكون له تأثير كبير وإيجابى على زيادة الشمول المالى فى مصر، خاصة فى ظل ترخيص الهيئة مؤخراً لشركتين جديدتين متخصصتين فى تقديم هذا المنتج، ليرتفع بذلك عدد التطبيقات الرقمية المُرخصة فى تقديم منتج النانو فاينانس إلى عدد 4 تطبيقات تقدم خدمات تمويل النانو بصورة متكاملة من المنح حتى تمام السداد.

وقال رئيس الهيئة أن تقرير الأداء الشهرى قد كشف عن وصول عدد المستفيدين بمنتج التمويل الأصغر إلى 18.25 ألف مستفيد فى نهاية إبريل 2022 وبأرصدة تمويل بلغت ما يقرب من 10 مليون جنيه، فى حين أن عددهم كان 6.68 ألف مستفيد عن نفس الشهر من العام الماضي، وبإجمالى أرصدة تمويل بلغت 1,24 مليون جنيه.

وتابع أن التقرير الشهرى قد بَينَ أن أعداد المستفيدين من منتج التمويل الأصغر فى أبريل 2022 قد تركز فى النشاط الخدمى بنسبة 50.39%، ثم جاء فى المرتبة الثانية النشاط الإنتاجى بنسبة تصل إلى 24.29% وفى المرتبة الثالثة النشاط التجارى بنسبة 23.82%، ثم جاء النشاط الزراعى فى المرتبة الأخيرة بنسبة قدرها 1,5%.

الجدير بالذكر أن منتج التمويل الأصغر (النانو فاينانس) يتميز ببساطة المستندات المطلوبة من العميل وأهمها مستند تحقيق الشخصية وصورة شخصية للعميل، كما ترتكز آلية عمل المنتج على استخدم تكنولوجيا الخدمات المالية بشكل متكامل، صاحبة القدرة على تهيئة بنية ائتمانية رقمية تساعد فى اتخاذ القرار الائتمانى فى فترة وجيزة وبأسلوب منهجى واضح لإدارة مخاطر مثل ذلك النوع من المنتجات.

هذا وقد بلغت قيمة أرصدة تمويل المشروعات متناهية الصغر 31.1 مليار جنيه فى نهاية إبريل 2022، مقارنة بـ 21.6 مليار جنيه فى نهاية إبريل عام 2021، وبمعدل نمو بلغ نحو 44%، كما بلغ عدد المستفيدين 3.7 مليون مستفيد بنهاية إبريل 2022، مقارنة بـ 3.3 مليون مستفيد بنهاية إبريل 2021، بمعدل نمو بلغ 12%.