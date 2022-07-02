أسعار الذهب في مصر تعاود الارتفاع من جديد.. والجرام يقفز 5 جنيهات

الشارقة - اميمة ياسر -

عادت أسعار الذهب للارتفاع في مصر، اليوم السبت مع بداية التعاملات، بقيمة 5 جنيهات، مقارنة بتراجع كبير خلال تعاملات أمس.

وكان الذهب قد أنهى تعاملات أمس الجمعة متراجعًا بنحو 10 جنيهات.

ونشر موقع "مصراوي" قائمة بأسعار الذهب اليوم في مصر، وجاءت على النحو التالي:

ارتفع أسعار الذهب عيار 14 إلى 660 جنيها للجرام.

قفز سعر الذهب عيار 18 إلى 849 جنيها للجرام.

صعد سعر الذهب عيار 21 إلى 990 جنيها للجرام.

ارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى نحو 1131 جنيها للجرام.

كما صعد سعر الجنيه الذهب نحو 7920 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

وأنهى سعر الذهب العالمي تداولات أمس- آخر جلسات الأسبوع- مرتفعًا بنسبة 0.23% إلى 1811.4 دولار، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

واليوم وغد عطلة رسمية في البورصات العالمية.