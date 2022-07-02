تراجع طفيف فى أسعار الفراخ اليوم.. والكيلو 33 جنيها تسليم أرض المزرعة

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الدواجن فى مصر، تراجعًا طفيفًا، وبلغت أسعار كيلو الفراخ عند مستويات تراوحت من 33-35 جنيهًا تسليم أرض المزرعة، ويصل سعر الكيلو للمستهلك حوالى 40 جنيهًا، ويختلف سعر الكيلو من منطقة إلى أخرى.

متوسط سعر الفراخ البيضاء اليومسعر كيلو الأبيض 33 جنيهًا للكيلو بالمزرعة.

سعر الساسو فى المزرعة 47 جنيهًا للكيلو.

كتكوت أبيض يسجل سعر 5.45 جنيها إلى 6 جنيهات.

كتكوت ساسو 4.25 إلى 5.25 جنيها للكيلو.

أمهات بيضاء 27 جنيهات.

أسعار البيض فى مصر وسجلت أسعار كرتونة البيض فى المزارع ارتفاعا ملحوظًا عند مستوى 61 جنيهًا للبيض الأبيض، وبلغ سعر كرتونة البيض الأحمر 63 جنيها وكرتونة البيض البلدى 64 جنيهًا، وهذه الأسعار بارتفاع 6 جنيهات عن مستهل تداولات الأسبوع.