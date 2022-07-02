71.2 مليون جنيه صافى مشتريات العرب بالبورصة المصرية خلال يونيو

القاهرة - سامية سيد - سجلت تعاملات المصريين نسبة 74.1% من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية، خلال جلسات شهر يونيو، واستحوذ الأجانب على نسبة 18.8%، والعرب على 7.1%، وذلك بعد استبعاد الصفقات، وفقًا لما جاء فى التقرير الشهرى للبورصة المصرية، وسجل الأجانب صافى بيع بالبورصة المصرية بقيمة 2.117 مليار جنيه، بينما سجل العرب صافى شراء بقيمة 71.2 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

ومثلت تعاملات المصريين 71.9% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 18.9%، وسجل العرب 9.2%، وسجل الأجانب صافى بيع بالبورصة المصرية منذ بداية العام بقيمة 10.013 مليار جنيه، فيما استمر العرب بتسجيل صافى شراء بنحو 1.830 مليار جنيه، وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

وكان المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" قد تراجع بنسبة 9.11% ليغلق عند مستوى 9225.61 نقطة، خلال جلسات شهر يونيو المنتهى، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.33% ليغلق عند مستوى 1721.22 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" انخفاضًا بنحو 2.83% ليغلق عند مستوى 2547.67 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" انخفاضًا بنحو 8.99% ليغلق عند مستوى 11312.86 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.74% ليغلق عند مستوى 3702.58 نقطة.

وخسر رأس المال السوقى للبورصة المصرية، نحو 44 مليار جنيه خلال جلسات شهر يونيو المنتهى، ليغلق عند مستوى 621.9 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 6.6%، وهبط رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 386.5 مليار جنيه إلى 356.3 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 7.8%، وانخفض رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 114.9 مليار جنيه إلى 109.3 مليار جنيه بنسبة تراجع 4.8%.

كما تراجع رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقًا من 501.4 مليار جنيه إلى 465.6 مليار جنيه بنسبة انخفاض 7.1%، وهبط رأس المال السوقى لبورصة النيل من 2.1 مليار جنيه إلى 1.7 مليار جنيه بنسبة انخفاض 15.7%.