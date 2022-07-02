شكرا لقرائتكم خبر عن 206.6 مليار ريال.. النقد المتداول خارج المصارف في مايو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف البنك المركزي السعودي أن حجم النقد المتداول خارج المصارف في مايو الماضي، بلغ 206.575 مليار ريال، منخفضا بنسبة 3.5 %، مقارنة بـ 214.121 مليار ريال في أبريل 2022، فيما انخفض على أساس سنوي بنسبة 2.6 %، مقارنة بـ 212.186 مليار ريال في شهر مايو من العام الماضي.

وأظهرت النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن «ساما»، أن النقد خارج البنك المركزي بلغ في مايو الماضي، نحو 233.550 مليار ريال، متراجعا بنسبة 4.6 %، مقارنة بـ 244.748 مليار ريال في أبريل 2022، فيما انخفض على أساس سنوي بنسبة 236 %، مقارنة بـ 239.707 مليار ريال في شهر مايو من العام الماضي.

وأشارت النشرة الإحصائية الشهرية إلى أن النقد لدى المصارف بلغ في مايو الماضي، نحو 26.974 مليار ريال، منخفضا على أساس شهري بنسبة 11.9 %، مقارنة بـ 30.627 مليار ريال، في أبريل 2022، بينما انخفض على أساس سنوي بنسبة 1.9 %، مقارنة بـ 27.521 مليار ريال في شهر مايو من العام الماضي.

وأفادت النشرة بأن النقد المتداول خارج المصارف في الربع الأول من العام الحالي بلغ 205.371 مليار ريال، فيما بلغ في الربع الرابع من العام الماضي نحو 204.366 مليار ريال، بينما بلغ في الربع الثالث من عام 2021 نحو 24.415 مليار ريال، في حين بلغ في الربع الثاني نحو 208.648 مليار ريال، بينما في الربع الأول من العام الماضي بلغ 206.970 مليار ريال.

ولفتت النشرة إلى أن النقد خارج البنك المركزي بلغ في الربع الأول من العام الحالي نحو 229.242 مليار ريال، مقارنة بـ 233.244 مليار ريال في الربع الأول من عام 2021، بينما بلغ في الربع الثاني من العام الماضي نحو 236.044 مليار ريال، في حين بلغ في الربع الثالث 228.858 مليار ريال، بينما بلغ في الربع الرابع من العام الماضي نحو 227.497 مليار ريال.

وذكرت النشرة أن النقد لدى المصارف بلغ في الربع الأول من العام الحالي نحو 23.871 مليار ريال، مقارنة بـ 26.274 مليار ريال في الربع المماثل من عام 2021، بينما بلغ في الربع الثاني من العام الماضي نحو 27.396 مليار ريال، في حين بلغ في الربع الثالث نحو 24.443 مليار ريال، بينما بلغ في الربع الرابع نحو 23.131 مليار ريال.