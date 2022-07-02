شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يهبط دون مستوى 1800 دولار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تراجعت أسعار الذهب إلى ما دون مستوى 1800 دولار، أمس الجمعة، ويتجه المعدن النفيس نحو ثالث خسارة أسبوعية على التوالي، إذ أدت السياسات النقدية المتشددة للبنوك المركزية الرئيسية وارتفاع الدولار الأمريكي إلى انخفاض جاذبيته.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.5 % إلى 1797.19 دولار للأوقية بحلول الساعة 05:47 بتوقيت جرينتش، بعد أن سجل أدنى مستوياته منذ 16 مايو عند 1794.62 دولار. كما انخفضت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.5 % إلى 1798.60 دولار.

وتراجعت أسعار الذهب التي خرجت من أسوأ ربع لها منذ أوائل عام 2021، حوالي 1.6 % هذا الأسبوع.

وارتفع الدولار لأعلى مستوياته في العقدين الأخيرين، واستمر في جعل الذهب أقل جاذبية للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

ووصلت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى أدنى مستوى لها منذ السادس من يونيو.

وقال محللون: إن تفضيل المستثمرين للنقد والحفاظ على الثروة قد يؤدي إلى انخفاض الذهب بصورة كبيرة قبل ما ينبغي أن يكون انتعاشا متوقعا عندما يأتي الركود.

ويؤدي ارتفاع أسعار الفائدة وعوائد السندات إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن النفيس، الذي لا يدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 1.3 % إلى 19.98 دولار للأوقية، وانخفضت نحو 5.4 % هذا الأسبوع، وهو أكبر انخفاض منذ منتصف مايو.

وتراجع البلاتين 0.1 % إلى 893.31 دولار، ويواجه رابع انخفاض أسبوعي على التوالي. وهبط البلاديوم 0.9 % إلى 1920.65 دولار، لكنه ارتفع بنحو 2.2 % هذا الأسبوع.