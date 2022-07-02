تعرف على ترتيب شركات السمسرة بالبورصة المصرية منذ بداية العام

القاهرة - سامية سيد - تصدرت شركة التجارى الدولي للسمسرة فى الأوراق المالية، ترتيب قائمة شركات الوساطة المالية، من حيث قيمة التداول بالسوق داخل وخارج المقصورة وبورصة النيل منذ بداية العام، بقيمة تداول بلغت 64.233 مليار جنيه، بحصة سوقية بلغت 19%، وجاءت شركة المجموعة المالية للسمسرة فى الأوراق المالية، فى المركز الثانى بإجمالى قيمة تداول بلغت 48.942 مليار جنيه تمثل حصة سوقية بنسبة 14.5%.

وحلت شركة الأهلى فاروس لتداول الأوراق المالية فى المركز الثالث، بقيمة تداول بلغت 41.486 مليار جنيه، أمنت لها حصة سوقية بنسبة 12.3%، وفى المركز الرابع تأتى شركة هيرميس للوساطة فى الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 24.117 مليار جنيه بحصة سوقية بنسبة 7.1%، وفى المركز الخامس شركة أرقام لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 15.676 مليار جنيه، بحصة سوقية بنسبة 4.6%.

وجاء فى المركز السادس، شركة بلتون لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 12.039 مليار جنيه، بحصة سوقية بنسبة 3.6%، شركة كايرو كابيتال سيكيورتيز لتداول الأوراق المالية فى المركز السابع، بقيمة تداول 9.218 مليار جنيه بنسبة 2.7%، وحل فى المركز الثامن شركة مباشر انترناشيونال لتداول الأوراق المالية بقيمة 9.138 مليار جنيه بنسبة 2.7%.

وحلت فى المركزين التاسع والعاشر، شركتا نعيم للوساطة فى الأوراق المالية، بايونيرز لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول 8.205 مليار جنيه، 7.503 مليار جنيه، بنسبة 2.4%، 2.2% على التوالى، جاء ذلك وفقًا للتقرير الشهرى للبورصة عن ترتيب شركات الوساطة.

وكان المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" قد تراجع بنسبة 9.11% ليغلق عند مستوى 9225.61 نقطة، خلال جلسات شهر يونيو المنتهى، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.33% ليغلق عند مستوى 1721.22 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" انخفاضًا بنحو 2.83% ليغلق عند مستوى 2547.67 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" انخفاضًا بنحو 8.99% ليغلق عند مستوى 11312.86 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.74% ليغلق عند مستوى 3702.58 نقطة.