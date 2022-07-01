شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سعر الجنيه الإسترلينى بعد تجديد محمد صلاح مع ليفربول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر سعر الجنيه الاسترليني اليوم الجمعة 1-7-2022، أمام الجنيه المصرى بكافة البنوك العاملة فى مصر، وثبت بالبنك الأهلي المصرى عند سعر 22.46 للشراء، 22.73 جنيه للبيع، وفى البنك التجارى الدولى cib سجل 22.74 جنيه للشراء، 23 جنيه للبيع.

وفى بنك الإسكندرية سجل 22.77 جنيه للشراء، 23 جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى عند 22.78 جنيه للشراء، 22.89 جنيه للبيع.

أعلن نادى ليفربول الإنجليزى، اليوم الجمعة، تمديد عقد النجم المصرى محمد صلاح مع الريدز، والذى ينتهى فى يونيو المقبل 2023، ويحصل محمد صلاح على أعلى راتب فى تاريخه، بقيمة 350 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً.



جننيه استرليني

وسجل سعر الجنيه الاسترليني فى البنوك كالتالى:

سعر الجنيه الاسترليني فى البنك المركزى المصري

22.78 جنيه للشراء.

22.89 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى البنك الأهلي المصري

22.46 جنيه للشراء.

22.73 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى بنك الإسكندرية

22.77 جنيه للشراء.

23.00 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى بنك مصر

22.68 جنيه للشراء.

22.92 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى البنك التجارى الدولى "cib"

22.74 جنيه للشراء.

23.00 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني في مصرف أبو ظبى الإسلامي

22.87 جنيه للشراء.

23.00 جنيه للبيع.

وانضم محمد صلاح إلى ليفربول رسميًا يوم 22 يونيو 2017 بصفقة تاريخية بلغت قيمتها 42 مليون يورو جعلته أغلى صفقة فى تاريخ الريدز وقتها.

وأحرز محمد صلاح فى رحلته مع ليفربول خلال جميع المسابقات 156 هدفا، و63 أسيست، في حين يبلغ عدد أهدافه في الدوري الإنجليزي الممتاز مع الريدز 118 هدفًا في 180 مباراة كما صنع لزملائه في الفريق 48 هدفًا.