شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن ارتفاع التبادل التجارى بين مصر وسلطنة عمان بـ2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت العلاقات المصرية العمانية، تطورًا ملحوظًا خلال عام 2021، حيث رصدت بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر وسلطنة عمان لتصل إلى 586.2 مليون دولار خلال عام 2021 مقابل 546.9 مليون دولار خلال عام 2020 بنسبة زيادة قدرها 7.2%، ويقدم الخليج 365 كل المعلومات عن التبادل التجارى بين البلدين.

س. كم تبلغ الصادرات المصرية إلى سلطنة عمان عام 2021؟

ج سجلت قيمة الصادرات المصرية لسلطنة عمان 163.3 مليون دولار خلال عام 2021 مقابل 170.2 مليون دولار خلال عام 2020 بنسبة انخفاض قدرها 4.1%.

س. كم بلغ حجم الواردات المصرية من سلطنة عمان؟

ج. بلغت قيمة الواردات المصرية من سلطنة عمان 422.9 مليون دولار خلال عام 2021 مقابل 376.7 مليون دولار خلال عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 12.3%.

ما هى أهم المجموعات السلعية التى صدرتها مصر إلى سلطنة عمان خلال عام 2021؟

ج. أهم المجموعات السلعية الفواكه بقيمة 30 مليون دولار، وأثاث ومنشآت جاهزة الصنع بقيمة 17.7 مليون دولار، وآلات وأجهزة ومعدات كهربائية بقيمة 16.3 مليون دولار، وآلبان ومنتجات صناعة الألبان بقيمة 15.3 مليون دولار،و لدائن ومصنوعاتها بقيمة 14.1 مليون دولار.

س. ما هى أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من سلطنة عمان خلال عام 2021؟

ج- أهم الواردات خامات معادن بقيمة 325.9 مليون دولار، ولدائن ومصنوعاتها بقيمة 50.4 مليون دولار، وأسماك بقيمة 18.4 مليون دولار، وألمنيوم ومصنوعاته بقيمة 15.2 مليون دولار، ومنتجات كيميائية عضوية بقيمة 3.7 مليون دولار.