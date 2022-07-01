شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الاقتصاد اليوم الجمعة 1-7-2022.. سعر الذهب عيار 21 يسجل 986 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الجمعة 1-7-2022 عددًا كبيرًا من الأخبار الاقتصادية المهمة سواء المحلية أو العالمية، أبرزها تراجع أسعار الذهب فى مصر بقيمة 7 جنيهات بالأسواق، ليسجل جرام الذهب عيار 21- وهو الأكثر مبيعًا فى البلاد- 986 جنيهًا، وتحذير مصلحة الضرائب المصرية، من بيع منتجات التبغ والسجائر التقليدية والمسخنة والشيشة (المعسل) والمشروبات الكحولية المهربة والمقلدة، التي تضر بالصحة، ولا تحتوى على الطابع الضريبى (البندرول) الملون.

أسعار الذهب اليوم تتراجع 6 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 986 جنيها للجرامشهدت أسعار الذهب اليوم في مصر، هبوط بقيمة 7 جنيهات بالأسواق، ليسجل جرام الذهب عيار 21- وهو الأكثر مبيعًا فى البلاد- 986 جنيهًا، وقد تتغير الأسعار أكثر من مرة الساعات القادمة، وذلك مقابل سعر 993 جنيهًا للجرام أمس الخميس.

أسعار الذهب اليوم أسعار الذهب اليوم تتراجع 6 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 986 جنيها للجرامشهدت أسعار الذهب اليوم في مصر، هبوط بقيمة 7 جنيهات بالأسواق، ليسجل جرام الذهب عيار 21- وهو الأكثر مبيعًا فى البلاد- 986 جنيهًا، وقد تتغير الأسعار أكثر من مرة الساعات القادمة، وذلك مقابل سعر 993 جنيهًا للجرام أمس الخميس.أسعار الذهب اليوم

عيار 18 يسجل 845 جنيها

عيار 21 يسجل 986 جنيها

عيار 24 يسجل 1127 جنيها

الجنيه الذهب 7888 جنيها

أونصة الذهب 1791 دولارا.



"شعبة الدخان": لم يتم زيادة أسعار أى أنواع من السجائر حتى الآن "شعبة الدخان": لم يتم زيادة أسعار أى أنواع من السجائر حتى الآن نفى إبراهيم الإمبابى، رئيس شعبة الدخان والسجائر بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، زيادة أي أنواع من السجائر حتى تاريخه.

أضاف "الإمبابى"، أنه تم تداول العديد من المنشورات حول زيادة أسعار السجائر سواء المحلية أو الاجنبية على مواقع التواصل الاجتماعى بأسعار جديدة وزيادة عن الأسعار الحالية، وكلها منشورات " مزورة" وغير صادرة عن شركات السجائر التى لم ترفع أسعارها حتى الآن.



مصلحة الضرائب تحذر من بيع منتجات التبغ والسجائر والشيشة المهربة والمقلدة مصلحة الضرائب تحذر من بيع منتجات التبغ والسجائر والشيشة المهربة والمقلدة حذرت مصلحة الضرائب المصرية، من بيع منتجات التبغ والسجائر التقليدية والمسخنة والشيشة (المعسل) والمشروبات الكحولية المهربة والمقلدة، التي تضر بالصحة، ولا تحتوى على الطابع الضريبي (البندرول) الملون.

وأكد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، على ضرورة وجود الطابع الضريبي (البندرول) الملون على منتجات التبغ والسجائر التقليدية والمسخنة والشيشة ( المعسل ) والمشروبات الكحولية ، موضحًا أن الطابع الضريبي (البندرول) الملون باللون الأخضر يكون بالنسبة للمنتجات المحلية، واللون الأزرق بالنسبة للمنتجات المستوردة، واللون البنفسجي بالنسبة لمنتجات المعسل، واللون الأحمر بالنسبة للمشروبات الكحولية، لافتًا إلى أن المصلحة ستقوم باتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يقوم ببيع هذه المنتجات دون وجود الطابع الضريبى (البندرول) الملون عليها، وإحالته إلى النيابة؛ لأن هذا يعد جريمة تهرب ضريبى وجمركى وعقوبتها الحبس، ولا يتم التصالح فيها.