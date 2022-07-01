شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ترتيب شركات السمسرة بالبورصة خلال جلسات شهر يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدرت شركة المجموعة المالية للسمسرة في الأوراق المالية، ترتيب قائمة شركات الوساطة المالية، من حيث قيمة التداول بالسوق داخل وخارج المقصورة وبورصة النيل خلال جلسات شهر يونيو، بقيمة تداول بلغت 6.252 مليار جنيه، بحصة سوقية بلغت 18.6%، وجاءت شركة عربية أون لاين للوساطة في الأوراق المالية، في المركز الثاني بإجمالي قيمة تداول بلغت 2.276 مليار جنيه تمثل حصة سوقية بنسبة 6.8%.

وحلت شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية في المركز الثالث، بقيمة تداول بلغت 2.127 مليار جنيه، أمنت لها حصة سوقية بنسبة 6.3%، وفى المركز الرابع تأتى شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 2 مليار جنيه بحصة سوقية بنسبة 6%، وفى المركز الخامس شركة نعيم للوساطة في الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 1.541 مليار جنيه، بحصة سوقية بنسبة 4.6%.

وجاء فى المركز السادس، شركة مباشر انترناشيونال لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 1.341 مليار جنيه، بحصة سوقية بنسبة 4%، شركة أرقام لتداول الأوراق المالية فى المركز السابع، بقيمة تداول 1.188 مليار جنيه بنسبة 3.5%، وحل فى المركز الثامن شركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية بقيمة 1.149 مليار جنيه بنسبة 3.4%.

وحلت فى المركزين التاسع والعاشر، شركتا برايم لتداول الأوراق المالية، بايونيرز لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول 1.066 مليار جنيه، 997 مليون جنيه، بنسبة 3.2%، 3% على التوالي، جاء ذلك وفقًا للتقرير الشهري للبورصة عن ترتيب شركات الوساطة.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" قد تراجع بنسبة 9.11% ليغلق عند مستوى 9225.61 نقطة، خلال جلسات شهر يونيو المنتهى، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.33% ليغلق عند مستوى 1721.22 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" انخفاضًا بنحو 2.83% ليغلق عند مستوى 2547.67 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" انخفاضًا بنحو 8.99% ليغلق عند مستوى 11312.86 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.74% ليغلق عند مستوى 3702.58 نقطة.