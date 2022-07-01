شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط أسواق المال الإماراتية بختام تعاملات أولى جلسات شهر يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجعت أسواق المال الإماراتية، خلال تعاملات جلسة اليوم الجمعة، أولى جلسات شهر يوليو، وهبط المؤشر العام لسوق دبي المالي بنسبة 0.66% خاسرًا 21.48 نقطة ليغلق عند مستوى 3201.81 نقطة، وبلغ حجم التداول 38.3 مليون سهم محققة ما قيمته 149 مليون درهم من خلال تنفيذ 2738 صفقة لـ24 سهمًا.

وانخفضت 4 قطاعات ببورصة دبي على رأسها البنوك بنسبة 2.26%، أعقبه قطاع السلع بنسبة 1.90%، يليه قطاع الخدمات بنسبة 1.53%، وأخيرًا قطاع النقل بنسبة 1.05%، فيما ارتفعت قطاع الاتصالات بنسبة 2.8%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 1.19%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.87%، ثم قطاعي العقارات والاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.17%، 0.11%، على التوالي.

وقفز 12 سهمًا ببورصة دبي، بختام جلسة الجمعة، على رأسها شركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين-أمان بنسبة 7.13%، ثم سهم شركة الخليج للملاحة القابضة بنسبة 4.33%، وتراجعت 8 أسهم على رأسها شركة أمانات القابضة بنسبة 3.90%، ثم سهم بنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 3.03%، فيما تصدر سهم بنك الإمارات دبي الوطني قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 3.7 مليون ورقة بقيمة 47.5 مليون درهم.

كما تراجع مؤشر فاداكس 15 لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الجمعة، بنسبة 0.334% خاسرًا 38.59 نقطة ليغلق عند مستوى 9282.11 نقطة، وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 1.981 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 155.9 مليون سهم، بقيمة 1.1 مليار درهم، عبر تنفيذ 8144 صفقة.

وارتفع 19 سهمًا ببورصة أبو ظبي على رأسها سهم "شركة رأس الخيمة العقارية" بنسبة 6.28%، ثم سهم "شركة الخليج للصناعات الدوائية" بنسبة 5.43%، ثم سهم "شركة إيزي ليس لتأجير الدراجات النارية" بنسبة 5.01%، وتراجع 24 سهمًا على رأسها سهم "شركة الواحة كابيتال" بنسبة 9.49%، ثم سهم "شركة دانة غاز" بنسبة 6.42%، ثم سهم "شركة انفيكتوس للاستثمار بي أل سي" بنسبة 6.23%، فيما تصدر سهم "الشركة العالمية القابضة" قائمة الأكثر نشاطًا بحسب القيمة وبلغت 313.5 مليون درهم.