شكرا لقرائتكم خبر عن "شعبة الدخان": لم يتم زيادة أسعار أى أنواع من السجائر حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفى إبراهيم الإمبابى، رئيس شعبة الدخان والسجائر بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، زيادة أي أنواع من السجائر حتى تاريخه.

أضاف "الإمبابى"، أنه تم تداول العديد من المنشورات حول زيادة أسعار السجائر سواء المحلية أو الاجنبية على مواقع التواصل الاجتماعى بأسعار جديدة وزيادة عن الأسعار الحالية، وكلها منشورات " مزورة" وغير صادرة عن شركات السجائر التى لم ترفع أسعارها حتى الآن.