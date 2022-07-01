شكرا لقرائتكم خبر عن «برنت» يرتفع بنسبة 2% مسجلاً 111.22 دولار للبرميل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عادت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام إلى الارتفاع اليوم الجمعة، بعد تراجعها بشدة أمس في ظل اضطراب إمدادات النفط الخام من ليبيا.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي ارتفع بنسبة 6ر1%، مضيفة أن صادرات النفط الليبي تراجعت إلى الثلث مقارنة بمستواها خلال الفترة نفسها من العام الماضي بسبب اشتداد حدة الأزمة السياسية التي تواجه ليبيا مما أدى إلى توقف التصدير من اثنين من أكبر موانئ تصدير النفط في ليبيا.

وارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 9ر1% إلى 75ر107 دولار للبرميل تسليم آب/أغسطس المقبل حتى الساعة العاشرة و53 دقيقة من صباح اليوم بتوقيت لندن، بعد تراجعه أمس بنسبة 7ر3%. كما ارتفع سعر خام برنت القياسي للنفط العالمي بنسبة 2% إلى 22ر111 دولار للبرميل تسليم ايلول/سبتمبر المقبل.

وظهرت مشكلة أخرى بالنسبة لصادرات الوقود في الهند بعد قرار الحكومة الهندية اليوم، زيادة الرسوم المفروضة على صادرات البنزين والديزل (السولار)، كجزء من جهود السيطرة النقص المتزايد في العملات.

وتعتبر الهند مورد رئيسي للوقود في الأسواق العالمية، وأي تراجع في صادراتها يمكن أن يزيد من نقص المعروض في السوق، التي تعاني من انخفاض إمدادات روسيا.