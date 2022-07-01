شكرا لقرائتكم خبر عن "وول ستريت" تفتح على انخفاض في بداية قاتمة للنصف الثاني من العام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - فتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على انخفاض اليوم الجمعة في بداية قاتمة للنصف الثاني من العام، إذ يشعر المستثمرون بالقلق حيال تضرر النمو الاقتصادي من الخطوات المشددة التي يتخذها صانعو السياسة العازمون على القضاء على التضخم الجامح.

وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي عند الفتح 37.66 نقطة أو 0.12 بالمئة إلى 30737.77 نقطة. وفتح مؤشر ستاندرد اند بورز 500 على تراجع 4.38 نقطة أو 0.12 بالمئة إلى 3781.00 نقطة، فيما هبط ناسداك المجمع 21.90 نقطة أو 0.20 بالمئة إلى 11006.83 نقطة.