الاقتصاد

"وول ستريت" تفتح على انخفاض في بداية قاتمة للنصف الثاني من العام

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الدمام - شريف احمد - فتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على انخفاض اليوم الجمعة في بداية قاتمة للنصف الثاني من العام، إذ يشعر المستثمرون بالقلق حيال تضرر النمو الاقتصادي من الخطوات المشددة التي يتخذها صانعو السياسة العازمون على القضاء على التضخم الجامح.

وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي عند الفتح 37.66 نقطة أو 0.12 بالمئة إلى 30737.77 نقطة. وفتح مؤشر ستاندرد اند بورز 500 على تراجع 4.38 نقطة أو 0.12 بالمئة إلى 3781.00 نقطة، فيما هبط ناسداك المجمع 21.90 نقطة أو 0.20 بالمئة إلى 11006.83 نقطة.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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