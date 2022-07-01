حقيقة زيادة أسعار السجائر الأجنبية والمحلية اعتبارا من أول يوليو

الشارقة - اميمة ياسر - نفى إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان والسجائر في اتحاد الصناعات المصرية، ارتفاع أسعار السجائر الأجنبية، بداية من الشهر الجديد.

وأوضح إمبابي في بيان، الجمعة، معلقا على منشور يتم تداوله ويحتوي على أسعار جديدة للسجائر :"هذا المنشور مزور.. وإلى الآن لم يتم زيادة أي نوع من أنواع السجائر".

وكانت الشركة الشرقية "إيسترن كومباني" قد نفت أيضا زيادة أسعار السجائر في شهر يوليو المقبل.

وقالت الشركة، في بيان، إن "هناك منشورا مزورا وغير صحيح منسوبا إلى الشركة ومتداولا بوسائل التواصل الاجتماعي يفيد بارتفاع أسعار السجائر بدءا من أول شهر يوليو وهو ما لم يحدث".

وأكدت الشركة أن أسعار السجائر لم تتغير منذ شهر مارس الماضي، وأن المنشور المتداول غير صحيح وهدفه إرباك الأسواق وتحقيق مكاسب علي حساب المستهلكين.

وتهيب الشركة بمستهلكي منتجاتها تحري السعر من خلال الكود (QR) المطبوع على علب السجائر.