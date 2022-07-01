بعد الزيت.. التموين ترفع سعر سلعة تموينية جديدة

الشارقة - اميمة ياسر - رفعت وزارة التموين والتجارة الداخلية، سعر سلعة تموينية جديدة مع بداية صرف مقررات شهر يوليو.

رفعت وزارة التموين، سعر عبوة الشاي بالمقررات بمقدار نصف جنيه، لتصبح ثلاث جنيهات ونصف، بدلا من ثلاثة، بداية من اليوم.

كانت وزارة التموين، قد رفعت أسعار بعض السلع الشهر الماضي وتضمنت القائمة زيادة في أسعار الزيت التمويني ليصل إلى ٢٣ جنيها للزجاجة ٨٠٠ مللي، بينما اختفت الزجاجة اللتر من القائمة.

ويصرف ما يقرب من 64 مليون مواطن مصري السلع التموينية موزعين على 22 مليون بطاقة وذلك بقيمة 50 جنيه للفرد حتى 4 أفراد و25 جنيه بداية من الفرد الخامس وبحد أقصى 7 أفراد علي البطاقة.