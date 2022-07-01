بـ 140 مليون دولار.. موانئ أبوظبي تستحوذ على 70% من حصص شركتين مصريتين

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي الإماراتية أنها توصلت لاتفاق للاستحواذ على 70% من حصص من شركتي ترانسمار الدولية للنقل البحري "ترانسمار" و"ترانسكارجو الدولية" "تي سي آي" المصريتين.

وقالت موانئ أبوظبي، في بيان أصدرته اليوم الجمعة، إن القيمة الإجمالية للصفقة بلغت 514 مليون درهم أي ما يعادل 140 مليون دولار، حيث سيتم تمويلها بالكامل من الاحتياطات النقدية للمجموعة والتي بلغت ثلاثة مليارات درهم بتاريخ 31 مارس 2022، في صفقة تعد أول استحواذ دولي لمجموعة موانئ أبوظبي.

وتعتبر "ترانسمار" خط حاويات يعمل في مناطق الشرق الأوسط والبحر الأحمر والخليج العربي والساحل الشرقي للقارة الأفريقية، وقامت خلال عام 2021 بمناولة 109,000 حاوية نمطية.

أما "تي سي آي" فهي شركة شحن وتفريغ تعمل في ميناء الأدبية حيث تعد مشغل الحاويات الحصري فيه، وتدير خطين رئيسيين للعمليات هما البضائع الصب والحاويات، وقامت في عام 2021 بمناولة 92,500 حاوية نمطية و1.2 مليون طن من البضائع الصب.

وحققت الشركتان خلال الأشهر الـ12 الماضية عائدات وصلت إلى 325 مليون درهم، وأرباحاً قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بلغت 108 ملايين درهم.

وتواصل الإدارة سعيها لتحقيق معدل نمو على أساس سنوي من ثلاث خانات خلال عام 2022 مدفوعة بنمو حجم التداول ورسوم الشحن المرتفعة السائدة.

ومن المقرر أن تواصل عائلة الأحول والفرق التنفيذية للشركتين الاضطلاع بمهام الإدارة.