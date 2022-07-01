شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التعاون تلتقى الرئيس التنفيذى لشركة سكاتك لبحث تعزيز التعاون المشترك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، تيري بيلسكوج، الرئيس التنفيذي لشركة "سكاتك" النرويجية للطاقة المتجددة، وهيلدا كليمتسدال، سفيرة النرويج لدى مصر، ومحمد عامر، المدير العام لشركة "سكاتك" النرويجية لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون المشترك ومشاركة شركاء التنمية في تمويل المشروعات التي تنفذها شركة سكاتك في مصر، وغيرها من مجالات التعاون.

وخلال اللقاء استعرضت وزيرة التعاون الدولي، الدور الذي تقوم به الوزارة لتنمية العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص لدعم الجهود التنموية في الدولة والتطورات التى تمت فى مجال الطاقة من حيث الإصلاحات الهيكلية والتشريعية، والتى شجعت شركاء التنمية والمستثمرين على تنفيذ مشروعات كبرى فى هذا المجال من بينها محطة بنبان بأسوان.

وأكدت "المشاط"، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، حرص الحكومة على توفير كامل الدعم للشركات العالمية الراغبة في الاستثمار في مصر لاسيما في القطاعات ذات الأولوية، في ظل سعيها للتحول إلى الاقتصاد الأخضر والتوسع في قطاعات الطاقة المتجددة، موضحة أن مصر أطلقت مؤخرًا الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 ويتم إعداد قائمة من المشروعات الخضراء لعرضها على مؤسسات التمويل الدولية في إطار الاستعداد لقمة المناخ COP27 في مصر بنهاية العام الجاري.

وتابعت: إلى جانب ذلك تعمل الدولة على التوسع في مجالات الإدارة المستدامة للموارد المائية وتحلية المياه فضلا عن توقيع مذكرات تفاهم في مجال الهيدروجين الأخضر، وهو ما يتيح الفرص لدخول القطاع الخاص وشركاء التنمية، مشيرة إلى أن وزارة التعاون الدولي تعمل من خلال علاقاتها مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين على توفير وحشد التمويلات للقطاع الخاص بما يعزز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص لتحقيق التنمية المستدامة.

من جانبه أشاد الرئيس التنفيذي لشركة سكاتك، بمشروع محطة بنبان للطاقة الشمسية التي تعد إحدى أكبر محطات توليد الطاقة الشمسية في العالم بمساهمة من القطاع الخاص وشركاء التنمية، مشيرًا إلى تطلع الشركة لتعزيز التعاون مع مصر في مجالات تحلية المياه والطاقة المتجددة وخاصة الهيدروجين والأمونيا في ظل توجه الدولة لتنفيذ استراتيجيات طموحة في هذه المجالات كما وجه الشكر على المجهود الذى أسفر عن الإصدار الأول للسندات الخضراء لإعادة تمويل محطات الشركة في "مجمع بنبان" للطاقة الشمسية .

وأكد "بيلسكوج"، أن شركة "سكاتك" ستعمل جاهدة وبسرعة على تنفيذ ما تم الاتفاق عليه والوفاء بالتزاماتها تجاه مصر، بما في ذلك توطين الصناعة، مشيراً إلى أنها تحرص على أن تكون في صدارة الشركات العاملة في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء.

من جانبها، أثنت هيلدا كليمتسدال، سفيرة النرويج لدى مصر على عمق ومتانة العلاقات القائمة بين مصر والنرويج، معربة عن تقديرها للدعم المقدم لشركة "سكاتك" وشركائها لتنفيذ مشروعات في مصر في مجالات توليد الطاقة الشمسية، والهيدروجين الأخضر، وكذا ما يخص السندات الخضراء، التي تعد نموذجاً رائداً في الأسواق الناشئة.

وخلال الاجتماع تم الاتفاق على عقد اجتماعات فنية بين فريق عمل وزارة التعاون الدولى ومسئولى الشركة لإبراز قصص نجاح الشركة تمهيدا لعرضها خلال النسخة الثانية من مؤتمر مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، وكذا خلال رئاسة مصر لمؤتمر تغير المناخ COP27 .