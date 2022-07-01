شكرا لقرائتكم خبر عن «بتكوين» ترتفع بنسبة 11.3 % مسجلة 21 ألف دولار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شهدت تعاملات اليوم الجمعة تذبذبا قويا في قيمة العملة الرقمية بتكوين، بعد أن سجلت خلال الشهر الماضي أكبر تراجع شهري على الإطلاق.

وارتفع سعر البتكوين وهي أكبر عملة رقمية في العالم بنسبة 3ر11% خلال تعاملات آسيا اليوم ليصل لفترة قصيرة إلى مستوى 21 ألف دولار للوحدة الواحدة، وبسرعة فقدت بتكوين أغلب مكاسبها وجرى تداولها بسعر 4ر19 ألف دولار للوحدة الواحدة، بحلول الساعة الحادية عشرة ونصف من صباح اليوم في لندن.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن البتكوين، فقدت خلال الشهر الماضي 41% من قيمتها، وهو أكبر تراجع شهري منذ بدء تسجيل الوكالة لبيانات متابعة العملة الرقمية في 2010.

ويعكس تذبذب بتكوين حالة الغموض الوشيكة بشأن العملات الرقمية، مع محاولات المستثمرين تقييم المدى الذي ستمضي إليه البنوك المركزية في تشديد السياسة النقدية لكبح جماح التضخم.

ومما يزيد صعوبة الموقف بالنسبة للعملات الرقمية المشفرة تعرض اللاعبون الرئيسيون في السوق بدءا من صندوق التحوط "ثري أروز كابيتال" إلى بنك "سلسيوس نتورك" لفوضى كبيرة بسبب عمليات البيع الكثيف في السوق وهو ما يزيد احتمالات استمرار تراجع العملات.