شكرا لقرائتكم خبر عن مصلحة الضرائب تحذر من بيع منتجات التبغ والسجائر والشيشة المهربة والمقلدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذرت مصلحة الضرائب المصرية، فى بيان لها، من بيع منتجات التبغ والسجائر التقليدية والمسخنة والشيشة ( المعسل ) والمشروبات الكحولية المهربة والمقلدة، التى تضر بالصحة، ولا تحتوى على الطابع الضريبى ( البندرول ) الملون.

وأكد " رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية "، على ضرورة وجود الطابــــــــع الضريبى ( البندرول ) الملون على منتجات التبغ والسجائر التقليدية والمسخنة والشيشة ( المعسل ) والمشروبات الكحولية ، موضحًا أن الطابــــــــع الضريبى ( البندرول ) الملون باللون الأخضر يكون بالنسبة للمنتجات المحلية، واللون الأزرق بالنسبة للمنتجات المستوردة، واللون البنفسجي بالنسبة لمنتجات المعسل، واللون الأحمر بالنسبة للمشروبات الكحولية، لافتًا إلى أن المصلحة ستقوم بإتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يقوم ببيع هذه المنتجات دون وجود الطابع الضريبى ( البندرول ) الملون عليها، وإحالته إلى النيابة، لأن هذا يعد جريمة تهرب ضريبى وجمركى وعقوبتها الحبس، ولا يتم التصالح فيها.

وقال " عبد القادر " إن هناك سوق موازي لبيع أنواع متعددة من التبغ والسجائر التقليدية والمسخنة الواردة من الخارج بطرق غير مشروعة ( مهربة ) وهي عبارة عن سجائر مقلدة وغير أصلية تشبه السجائر الأصلية الإنتاج (المحلي والمستورد ) تضر بالاقتصاد المصري ، لأنه لم يتم تحصيل الضرائب والرسوم الجمركية عليها لأنها تدخل السوق المصري بطرق غير مشروعة ، مما يساهم فى تقليل موارد الدولة من هذه السلع لأنها تباع بنفس أسعار المنتجات الأصلية ، مما يؤدي إلى ضياع حقوق الخزانة العامة للدولة.

وأشار " عبد القادر " أنه يتم حاليا تطبيق منظومة الطابع الضريبيي ( البندرول ) المؤمن الذي يحتوي علي QR يمكن التأكد من خلاله من صلاحية الطابع والشركة المنتجة الأصلية الخاضعة للرقابة و التأكد من تطبيق معايير السلامة والجودة العالميه لصناعه التبغ والسجائر التقليديه والمسخنة والشيشة ( المعسل ) والمشروبات الكحولية ، مشيرًا إلى أنه يمكن للمستهلك النهائي الكشف والتأكد من سلامة المنتج عن طريق بعض الاختبارات السهله والسريعة على الطابع الضريبى ( البندرول ) والتى يمكن إجراؤها قبل شراء المنتج من منافذ البيع ( الاكشاك والمحلات ) ، مضيفًا أنه يوجد برنامج سيتم إتاحته علي موقع (تحميل البرامج ) IOS و ANDROID لجميع المواطنين مجانًا ، يمكن من خلاله التأكد من صحة المنتج والشركة المصنعة الأصلية التي تخضع للرقابة الصناعية والتأكد من أن المنتج طبقًا لمعايير الصحة العالمية.

وأوضح " عبد القادر " أن مصلحة الضرائب لاتشجع المواطنين علي التدخين ولكن تحافظ على صحتهم عن طريق استخدام المنتجات الأصلية الخاضعة لمعايير الصحة العالمية والتي تحتوي على الطابع الضريبي ( البندرول ) الملون .