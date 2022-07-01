شكرا لقرائتكم خبر عن التنظيم والإدارة يختتم برنامجا تدريبيا جديدا للأشقاء من جمهورية السودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتم الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، فاعليات البرنامج التدريبي الثاني لمجموعة من المختصين في المراسم والبروتوكولات بأمانة مجلس الوزراء بجمهورية السودان الشقيقة.

وقال رئيس الجهاز، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، إن تنظيم البرنامج التدريبي يأتي ضمن سلسلة من البرامج المزمع تنفيذها ضمن خطة تم الاتفاق عليها بين الجانبين المصري والسوداني وذلك في إطار تعزيز التعاون المشترك بين الأشقاء، وتبادل الخبرات بما يخدم مصلحة الدول والشعوب العربيين الشقيقين.