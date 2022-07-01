شكرا لقرائتكم خبر عن كيلو العجول البقرى يبدأ بـ69 جنيها.. تعرف على أسعار الأضاحى فى مصر 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر متوسط أسعار الأضاحي هذا العام عقب تسجيل ارتفاع ملحوظ بنسبة تتراوح بين 20 إلى 30%، وذلك على خليفة ارتفاع كبير فى أسعار الأعلاف منذ مارس الماضى، بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، وزيادة الأسعار العالمية بصورة ملحوظ.

أسعار لحوم الأضاحى فى مصر:

سعر الكيلو البقرى " عجول" 69 إلى 74 جنيها للكيلو

سعر الكيلو البقرى "إناث" 63 إلى 66 جنيها للكيلو

سعر الكيلو الجاموسى 58 إلى 63 جنيها للكيلو

سعر الكيلو "الضأن" 70 إلى 73 جنيها للكيلو

أسعار لحوم الأضاحى تختلف من محافظة إلى أخرى، ومن منطقة إلى أخرى وذلك وفق تكاليف النقل وكذلك مكاسب التجار، الأمر الذى يجعل الأسعار مختلفة وفق المنطقة.

وأعلنت وزارة الأوقاف، تحقيق مبيعات صكوك الأضاحى 40 مليون جنيه حتى تاريخه، بإجمالى مبيعات أكثر من (18) ألف صك، وجاءت حصيلة مبيعات مديرية أوقاف القاهرة فى المقدمة، حيث بلغت 2750 صك أضاحى الأوقاف بقيمة (6050000) جنيه.