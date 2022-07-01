شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أماكن الأراضى المقرر طرحها بـ7 مدن جديدة وأنظمة السداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى إطار الخدمات التى يقدمها الخليج 365 لقراءه ..نستعرض لكم فى هذا التقرير أبرز الأماكن المقرر طرح أراضى بها، وأنظمة السداد.

1- هيئة تعاونيات البناء قررت طرح قطع أراضي متميزة في ٧ مدن جديدة بتسهيلات في السداد على ٧ سنوات.

2- المشروعات المطروح بها قطع الأراضي هي : ( لؤلؤة القاهرة الجديدة - لؤلؤة ٦ أكتوبر - التوسعات الشمالية بمدينة ٦ أكتوبر - ١٠٣ عمارة بمدينة ٦ أكتوبر - لؤلؤة المنيا الجديدة - لؤلؤة أسيوط الجديدة - لؤلؤة سوهاج الجديدة.

3- سيتم بيع كراسات الشروط والمواصفات نظير مبلغ ألف جنيه.

4- تعقد جلسة البيع بالمزاد العلني يوم الاثنين الموافق الأول من أغسطس القادم في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا بمقر الهيئة .

5- مشروع لؤلؤة القاهرة الجديدة سيشمل قطعة أرض مول تجاري ٥ بمسطح ٧٩٤١ م٢.

6- مشروع لؤلؤة ٦ أكتوبر يحتوى على ٢ مول تجاري أرض خدمات ٢ بمسطح ٢٠٠٠ م٢ لكل مول، وقطعة أرض مستشفى بمساحة ١٠٠٠٠م٢، وقطعة أرض مدرسة دولية بمسطح ١٠٠٠٠ م٢.

7- مشروع التوسعات الشمالية يتضمن مول تجاري A هيكل خرساني كامل بمسطح ٣٣٣٦ م٢.

8- مشروع ١٠٣ عمارة يشتمل على قطعة أرض مركز خدمات اجتماعي ترفيهي بمسطح ٢٦٣٧ م٢.

9- يشمل مشروع لؤلؤة المنيا الجديدة على قطعة أرض مستشفى بمسطح ٧٦٣٤.٥ م٢، وقطعة أرض مدرسة خاصة بمسطح ٨٤٧١.٨ م٢، وقطعة أرض تجاري إداري بمسطح ١٣٧٨٩.٣ م٢، وقطعة أرض تجاري بمسطح ١٥٧٣ م٢، وقطعة أرض إداري بمسطح ٧٦٣٤.٥ م٢.

10- مشروع لؤلؤة أسيوط الجديدة يحتوي على قطعة أرض مركز طبي بمسطح ٣٨١٧ م٢، وقطعة أرض مدرسة خاصة بمسطح ٤٩٨٦ م٢، وقطعة أرض مركز تجاري إداري بمسطح ٤٩٨٨.٥ م٢، وقطعة أرض مركز تجاري بمسطح ١٠١٥.٨ م٢، وقطعة أرض مركز إداري بمسطح ٩٩٩ م٢.

11- مشروع لؤلؤة سوهاج الجديدة يتضمن قطعة أرض مركز تجاري قطعة ١ بمسطح ٣٣٩٤.٨ م٢، وقطعة أرض مركز تجاري قطعة ٢ بمسطح ١٤٧٣ م٢، وقطعة أرض مركز تجاري قطعة ٤ بمسطح ١٣٥٤.٣ م٢، وقطعة أرض مركز طبي قطعة ٣ بمسطح ١٦١٤.٤ م٢.

12- تأمين دخول المزاد لمدرسة خاصة بمشروع لؤلؤة ٦ أكتوبر ٢ مليون جنيه، وللمستشفى ٢ مليون جنيه، ول ٢ مول تجاري مليون جنيه للمول، ولمول تجاري A1 بالتوسعات الشمالية مليون جنيه، ولمركز اجتماعي وترفيهي بمشروع ١٠٣ عمارة نصف مليون جنيه، ولقطع الأراضي بمدن لؤلؤة المنيا الجديدة وأسيوط الجديدة وسوهاج الجديدة مليون جنيه.