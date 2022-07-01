شكرا لقرائتكم خبر عن التخطيط: 8 مليار جنيه تنفيذ مشروعات حياة كريمة في الصحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحظى قطاع الصحة بأولوية كبيرة ضمن أهم التدخلات التي يتم تنفيذها في إطار المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" حيث وجهت وزارة التخطيط ما يزيد عن 8 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات القطاع الصحي ضمن مُبادرة "حياة كريمة" خلال العام المالى 21/2022

1- يتم حالياً إنشاء وتطوير 1105 وحدة رعاية صحية (حسب معايير منظومة التأمين الصحي الشامل)

2- إنشاء وتطوير 24 مستشفى مركزي

3- تنفيذ وتطوير 369 وحدة إسعاف

4- تم توريد 400 سيارة إسعاف لخدمة أهالي 1477 قرية ضمن المرحلة الأولى من المُبادرة والبالغ عدد سكانهم ما يزيد عن 17 مليون مواطن.

5- صرف ما يزيد عن 8 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات القطاع الصحي ضمن مُبادرة "حياة كريمة" خلال العام المالى 21/2022



