شكرا لقرائتكم خبر عن ميناء الإسكندرية يتصدر الموانئ الأكثر تصديرا للسلع المصرية بمليارى دولار مارس الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر ميناء الإسكندرية قائمة الموانئ الأكثر تسجيلا للصادرات المصرية في شهر مارس الماضي، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث بلغت القيمة الإجمالية للصادرات المصرية التي خرجت من خلاله نحو ملياري و174 مليون دولار، بينما كانت مليار و98 مليون دولار في شهر مارس عام 2021، بزيادة بلغت مليار و76 مليون دولار.

وقالت بيانات التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز، إن قائمة الموانئ تضمنت أيضا على الترتيب ميناء السويس وشهد تصدير بقيمة مليار و148 مليون دولار في شهر مارس الماضي، مقابل 940 مليون و82 ألف دولار في نفس الشهر عام 2021، بزيادة بلغت 208 مليون و875 ألف دولار، يليه المطارات المصرية بقيمة 750 مليون و18 ألف دولار في مارس الماضي، مقابل 567 مليون و786 ألف دولار في نفس الشهر عام 2021، بزيادة بلغت 182 مليون و232 ألف دولار.

وتضمنت القائمة أيضا الصادرات المصرية من ميناء الدخيلة بقيمة صادرات بلغت 273 مليون و455 ألف دولار في شهر مارس الماضي، بينما كانت 245 مليون و58 ألف دولار في نفس الشهر عام 2021، بزيادة بلغت 28 مليون و397 ألف دولار، ثم ميناء بورسعيد بقيمة 157 مليون و289 ألف دولار، مقابل 117 مليون و260 ألف دولار خلال فترة المقارنة بزيادة بلغت 40 مليون و29 ألف دولار.