شكرا لقرائتكم خبر عن آخر تسريبات آيفون 14.. رحيل "Max" وعودة "plus" في 6 ألوان والان نبدء بالتفاصيل

14

iPhone 14 Max

iPhone 14 Proو

iPhone 14 Pro Max

الدمام - شريف احمد - سباق التسريبات لا يتوقف عن إطلاق آيفون، والمقرر له خريف 2022، حيث ستطرح شركة "آبل" أربعة أجهزة وهي

وبحسب تسريبات أخيرة من المتوقع أن يتميز جهازيّ Pro بالجزء الأمامي المعاد تصميمه الذي يسقط الشق (سنوتش) ويستبدله بفتحة مثقبة على شكل حبة، ولا يزال iPhone 14 و iPhone 14 Max (يحملان السنوتش).

وتشير التكهنات إلى أن آبل قد تطلق جهازيّ iPhone 14 و iPhone 14 Max مع معالج A15 Bionic، ما يعني أن معالج A16 Bionic سيكون متاحاً فقط للأجهزة آيفون برو، بحسب موقع "بيزنس توداي".

آيفون بلس جديدونشر المسرب الكوري Ianzuk على موقع للتواصل الاجتماعي يسمى Naver أنه بينما سيكون هناك عضو جديد في نطاق iPhone 14 ، فلن يكون هناك iPhone 14 Max ، ولكن iPhone 14 Plus بدلاً من ذلك.

من ناحية المواصفات، سيكون iPhone 14 Plus هو نفسه ما نتوقعه علىiPhone 14 Max ، حيث سيكون بنفس الشاشة أي مقاس 6.7 بوصة، مع معالج A15 Bionic ، وبنفس الميزات لكن مع اختلاف الاسم.

ويكتسب Ianzuk مصداقية كبيرة مستنداً لسجل حافل من التسريبات، كما أن هذه ليست المرة الأولى التي تستخدم فيها Apple اسم plus مع منتجاتها إذ سبق وأطلقت جهاز iPhone 8 Plus في الماضي، وما زالت تستخدمه لبرامج مثل Apple TV Plus .

وعارض العديد من مدوني التكنولوجيا تسريب Ianzuk بما في ذلك أولئك الذين تحدثوا عن iPhone 14 Max في الماضي، ولكن الفاصل في النهاية هو الإعلان الرسمي.

وأشارت معظم التسريبات المتعلقة بـ iPhone14 إلى تسمية iPhone 14 Max وإذا تبين أنها خاطئة، فمن المحتمل أن تكون مخطئة أيضا بشأن الكثير من المواصفات الأخرى.

ومن الممكن إذن أن الهاتف الرابع في سلسلة iPhone 14 لن يكون له نفس مواصفات هاتف iPhone 14 الأساسي، وبالتالي، فإن الأسعار التي تم تخمينها لهذا الهاتف حتى الآن قد تكون غير صحيحة أيضًا.

سعة البطاريةونشرت مجلة "فوربس" تسريب جديد لمستخدمي آيفون عن سعة بطارية الهواتف الأربعة المنتظرة والتي جاءت على النحو التالي:

آيفون 14 سيتوفر ببطارية سعة 3279 مللي أمبير، والذي إذا قارنته مع سابقه آيفون 13 ستجد فرقاً ليس كبيراً إذ كان ببطارية سعة 3227 مللي أمبير.

أما آيفون 14 ماكس سيُطرح ببطارية سعة 4325 مللي أمبير (N / A)

وآيفون 14 برو سيُطرح ببطارية سعة 3200 مللي أمبير

وآيفون 14 برو ماكس سيُطرح ببطارية سعة 4323 مللي أمبير

الذاكرة والألوان

وذكرت "فوربس" أيضا أن الذاكرة الداخلية لهاتف آيفون 14 ستكون من 64 جيجا بايت وصولًا إلى 265 جيجابايت والعشوائية 4 جيجابايت، كما لفتت إلى أن الهواتف الجديد ستطرحها آبل في 6 ألوان هي الأسود والأبيض والأحمر والأخضر والأزرق والذهبي، بينما سيكون السعر المتوقع نحو 1025 دولارًا .