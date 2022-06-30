شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل وزارة الصناعة يقف على احتياجات المستثمرين بالمدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - زار وكيل وزارة الصناعة والثروة المعدنية للخدمات الصناعية المهندس محمد السويلم، منطقة المدينة المنورة، التقى خلالها بعدد من المسؤولين والمستثمرين، وذلك لاستعراض الخدمات التي تقدمها الوزارة للنهوض بالقطاع الصناعي في المنطقة.

وتضمنت زيارة السويلم للمنطقة، الاجتماع مع وكيل أمانة المدينة المنورة للاستثمار المهندس غانم بن حسين الشمري، ووكيل الأمانة للامتثال والجودة المهندس محمد عبد الله عبد ربه، إضافة إلى عقد اجتماع مع أعضاء اللجنة الصناعية بغرفة المدينة المنورة.

كما شملت زيارة وكيل وزارة الصناعة والثروة المعدنية للخدمات الصناعية، قيامه بجولة ميدانية على المدينة الصناعية بالمنطقة التقى خلالها عدد من المستثمرين، وأصحاب المصانع المحلية والعاملين فيها.

وتأتي هذه الزيارة في إطار حرص وزارة الصناعة والثروة المعدنية، على تحقيق التنمية الصناعية في مختلف مناطق المملكة، واستغلال المزايا النسبية التي تتمتع بها مختلف المناطق وذلك من أجل تغطية الاحتياج المحلي، والمساهمة في وصول المنتجات المحلية إلى مختلف الأسواق الإقليمية والعالمية، إضافة إلى الوقوف على احتياجات المستثمرين الصناعيين، واستعراض الخدمات والحوافز التي تقدمها الوزارة وجهات منظومة الصناعة والثروة المعدنية.