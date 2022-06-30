شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أكثر 10 شركات تداولا بالبورصة المصرية خلال الأسبوع المنتهى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر سهم "البنك التجاري الدولى (مصر)" قائمة أعلى 10 شركات من حيث قيمة التداول فى سوق "داخل المقصورة "بالبورصة المصرية، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، بحجم تداول بلغ 16.9 مليون ورقة، وبقيمة تداول 629.5 مليون جنيه، يليه سهم "السويدي إليكتريك" بحجم تداول بلغ 28.1 مليون ورقة، وقيمة تداول 175 مليون جنيه.

وجاء فى المركز الثالث "مدينة نصر للإسكان والتعمير" بحجم تداول بلغ 67 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 166.7 مليون جنيه، ثم "المجموعة المالية هيرميس القابضة" بحجم تداول 13.6 مليون ورقة، وبقيمة تداول 164.7 مليون جنيه، ثم "فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية" بحجم تداول 43 مليون ورقة، وقيمة تداول 155.2 مليون جنيه، وذلك وفقًا لتقرير البورصة الأسبوعي.

وفى المركز السادس "أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية" بحجم تداول بلغ 4.5 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول بلغت 99.2 مليون جنيه، ثم "مجموعة طلعت مصطفى القابضة" بحجم تداول 9.6 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 66.3 مليون جنيه، ثم "حديد عز"، بحجم تداول 5.6 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 65.4 مليون جنيه، وفى المركز التاسع "مصر الجديدة للإسكان والتعمير"، بحجم تداول 10.6 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 52.4 مليون جنيه، وجاءت فى المركز الأخير "شركة مستشفى كليوباترا"، بحجم تداول بلغ 11 مليون ورقة منفذة، بقيمة تداول بلغت 52.3 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" قد تراجع بنسبة 2.27% ليغلق عند مستوى 9225.61 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 3.24% ليغلق عند مستوى 1721.22 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" انخفاضًا بنحو 3.11% ليغلق عند مستوى 2547.67 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" انخفاضًا بنحو 2.89% ليغلق عند مستوى 11312.86 نقطة، وهبط مؤشر تميز بنسبة 0.26% ليغلق عند مستوى 3702.58 نقطة.