شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ترتيب شركات السمسرة بالبورصة خلال الأسبوع المنتهى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدرت شركة المجموعة المالية للسمسرة في الأوراق المالية، ترتيب قائمة شركات الوساطة المالية، من حيث قيمة التداول بالسوق داخل وخارج المقصورة وبورصة النيل خلال جلسات الأسبوع المنتهي، بقيمة تداول بلغت 2.5 مليار جنيه، بحصة سوقية بلغت 30.5%، وجاءت شركة عربية أون لاين للوساطة في الأوراق المالية، في المركز الثاني بإجمالي قيمة تداول بلغت 1.6 مليار جنيه تمثل حصة سوقية بنسبة 19.5%.

وحلت شركة برايم لتداول الأوراق المالية في المركز الثالث، بقيمة تداول بلغت 502.4 مليون جنيه، أمنت لها حصة سوقية بنسبة 6.2%، وفى المركز الرابع تأتى شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 480.3 مليون جنيه بحصة سوقية بنسبة 5.9%، وفى المركز الخامس شركة اتش سي لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 455.5 مليون جنيه، بحصة سوقية بنسبة 5.6%.

وجاء فى المركز السادس، شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 352.6 مليون جنيه، بحصة سوقية بنسبة 4.3%، شركة بلتون لتداول الأوراق المالية فى المركز السابع، بقيمة تداول 343.5 مليون جنيه بنسبة 4.2%، وحل فى المركز الثامن شركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية بقيمة 307 مليون جنيه بنسبة 3.8%.

وحلت فى المركزين التاسع والعاشر، شركتا مباشر انترناشيونال لتداول الأوراق المالية، نعيم للوساطة في الأوراق المالية، بقيمة تداول 292.1 مليون جنيه، 236.9 مليون جنيه، بنسبة 3.6%، 2.9% على التوالي، جاء ذلك وفقًا للتقرير الأسبوعى للبورصة عن ترتيب شركات الوساطة.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" قد تراجع بنسبة 2.27% ليغلق عند مستوى 9225.61 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 3.24% ليغلق عند مستوى 1721.22 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" انخفاضًا بنحو 3.11% ليغلق عند مستوى 2547.67 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" انخفاضًا بنحو 2.89% ليغلق عند مستوى 11312.86 نقطة، وهبط مؤشر تميز بنسبة 0.26% ليغلق عند مستوى 3702.58 نقطة.