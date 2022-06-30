تراجع البطالة بين السعوديين إلى 10.1% في الربع الأول 2022

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تراجع معدل البطالة بين السعوديين إلى 10.1% في الربع الأول 2022، مقارنة بـ 11.0% في الربع الرابع 2021، وهو الانخفاض الأدنى نسبة منذ عام 2008، بحسب نشرة سوق العمل للربع الأول من عام 2022، مشيرة إلى أن معدل البطالة للسعوديات انخفض للربع الأول إلى 20.2% مقارنة بـ22.5% في الربع السابق، وانخفض معدل البطالة للسعوديين للربع الأول إلى 5.1% مقارنة بـ 5.2% في الربع السابق.

وأظهرت النشرة الصادرة على موقع الهيئة العامة للإحصاء أمس، تراجع معدل البطالة الإجمالي في المملكة (للسعوديين وغير السعوديين) إلى 6.0% مقارنة بـ 6.9% في الربع الرابع 2021.

وحققت قرارات التوطين النوعي وتوطين عدد من المهن في مختلف القطاعات نتائج مميزة أدت إلى انخفاض معدل بطالة السعوديين والسعوديات بالربع الأول إلى أدنى معدل منذ 14 عاما.

ويعد انخفاض معدل بطالة السعوديات إلى 20.2% معدلا غير مسبوق، حيث وصلت لمعدلات ما قبل 2002، مع الأخذ في الاعتبار ارتفاع نسبة مشاركتهن منذ ذلك الوقت، وهذا بفضل التشريعات التي أسهمت في تعزيزها جهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والجهات الحكومية في تمكين المرأة.

ويمثل معدل التناقص في نسب البطالة مؤشرا إيجابيا لصحة وحيوية سوق العمل، وهو نتيجة للجهود المبذولة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في التوطين ودعم المنشآت لتطبيق قراراتها.

وأفادت نتائج نشرة سوق العمل بانخفاض معدل المشاركة في سوق العمل لإجمالي السعوديين للربع الأول إلى 50.1% مقارنة بـ51.5% في الربع السابق، مبينة أن معدل المشاركة للسعوديات بالربع الأول انخفض إلى 33.6% مقارنة بـ35.6% في الربع السابق، كما انخفاض معدل المشاركة للسعوديين الذكور للربع الأول إلى 66.0% مقارنة بـ 66.8% في الربع السابق.

وعلى صعيد المشاركة في سوق العمل لإجمالي السكان (سعوديين وغير سعوديين) فقد انخفض إلى 60.4% مقارنة بـ61.5% في الربع الرابع. وبذلت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية جهودا موسعة في التوطين وحماية الوظائف ومواجهة الآثار الاقتصادية المستمرة، مما ساعد في تقليل انخفاض معدل المشاركة في القوى العاملة للسعوديين.

10 أسباب لانخفاض البطالة بين السعوديين:







إصدار 32 قرار توطين شملت 35 مهنة في مختلف القطاعات



دخول 19 قرار توطين حيز التنفيذ هذا العام، شملت مهنا مختلفة مثل: الأشعة، المختبرات، العلاج الطبيعي، التغذية العلاجية، الأجهزة الطبية، التسويق والمهن الإدارية المساندة، السينما، المولات.



صدور قرارات توطين نوعية، مثل: الصيدلة وطب الأسنان والهندسة والاتصالات وتقنية التي ساهمت في رفع مشاركة السعوديين في سوق العمل



التوسع في خلق أنماط عمل حديثة، مثل: العمل المرن والعمل عن بعد والعمل الحر، الذي سهل دخول شرائح مختلفة لسوق العمل



تمكين المرأة من خلال برامجها الداعمة، مثل: التدريب الموازي وتدريب القياديات، وهو ما أدى إلى خفض معدل البطالة للسعوديات



إطلاق برامج دعم المنشآت وحماية الوظائف خلال جائحة كورونا وما بعدها من تداعيات، والذي أدى إلى انخفاض معدل البطالة للسعوديين



إطلاق البرامج المعززة لتمكين المرأة مثل التدريب والتوجيه القيادي، وقرة، ووصول، وغيرها، مما خفض معدل بطالة السعوديات



تعاون وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مع الجهات الحكومية الإشرافية في تطبيق سياسات التوطين وقراراته



الرقابية والمتابعة في تطبيق قرارات التوطين، حيث كان لها أهمية قصوى في زيادة التوظيف والمحافظة على الوظائف



إطلاق برنامج نطاقات المطور، حيث أسهم بتصميمه الجديد في دخول السعوديين لسوق العمل بوتيرة



متسارعة



معدل البطالة

للسعوديين 10.1%

(انخفض بمقدار 0.9%)

الذكور5.1%

الإناث 20.2%

للسكان 6.0%

(انخفض بمقدار 0.9%)

الذكور 3.1%

الإناث 16.2%

معدل المشاركة بالقوى العاملة

للسعوديين 50.1%

(انخفض بمقدار 1.4%)

الذكور 66.0%

الإناث 33.6%

للسكان 60.4%

(انخفض بمقدار 1.1%)

معدل التشغيل

للسعوديين 89.9%

(ارتفع بمقدار 0.9%)

للسكان 94.0%

(ارتفع بمقدار 0.9%)