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وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك حمود الحربي أنه يمكن للمكلفين من قطاع الأعمال خلال إجازة عيد الأضحى المبارك إنجاز خدماتهم الزكوية والضريبية والجمركية عن طريق البوابة الالكترونية للهيئة ضمن منظومة متكاملة من الخدمات الالكترونية التي تُقدمها الهيئة لجميع المنشآت لتسهيل أداء التزاماتهم وتبسيط إجراءات حصولهم على الخدمات، مبينا أنه يمكن الاستفادة أيضا من خدمات تطبيق «زاتكا» للأجهزة الذكية الذي يحتوي على العديد من الخدمات الأساسية والفرعية في جميع مجالات عمل الهيئة.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تواصل تقديم خدماتها خلال إجازة عيد الأضحى 1443 في منافذها البرية والجوية والبحرية، بما يضمن إنهاء الإجراءات الجمركية لجميع الواردات والصادرات، والمركبات القادمة والمغادرة، وبما يسهم في تيسير حركة التبادل التجاري وضمان تدفق البضائع بانسيابية ومرونة.وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك حمود الحربي أنه يمكن للمكلفين من قطاع الأعمال خلال إجازة عيد الأضحى المبارك إنجاز خدماتهم الزكوية والضريبية والجمركية عن طريق البوابة الالكترونية للهيئة ضمن منظومة متكاملة من الخدمات الالكترونية التي تُقدمها الهيئة لجميع المنشآت لتسهيل أداء التزاماتهم وتبسيط إجراءات حصولهم على الخدمات، مبينا أنه يمكن الاستفادة أيضا من خدمات تطبيق «زاتكا» للأجهزة الذكية الذي يحتوي على العديد من الخدمات الأساسية والفرعية في جميع مجالات عمل الهيئة.

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