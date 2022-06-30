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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - هيئة المحامين بمقر جامعة جدة وقعت مذكرة تفاهم مشتركة مع كلية القانون والدراسات القضائية بجامعة جدة؛ بهدف تعزيز التعاون العلمي المتبادل بين الطرفين. ووقع الاتفاقية من جانب الهيئة السعودية للمحامين عضو مجلس الإدارة المحامي جاسر الجاسر، فيما مثل الجامعة عميد كلية القانون والدراسات القضائية الدكتور إبراهيم الحربي. وتهدف المذكرة إلى وضع إطار عمل للتعاون بين الطرفين في تعزيز الجوانب المهنية والبحثية والتدريبية، وإقامة الندوات والمؤتمرات والملتقيات والمعارض وورش العمل؛ بما يسهم في تحقيق الريادة العلمية والتطوير المهني لقطاع المحاماة والاستشارات القانونية، ويدعم القدرات المهارية والمعرفية لطلاب الكلية وطالباتها. وتهدف المذكرة إلى وضع إطار عمل للتعاون بين الطرفين في تعزيز الجوانب المهنية والبحثية والتدريبية، وإقامة الندوات والمؤتمرات والملتقيات والمعارض وورش العمل؛ بما يسهم في تحقيق الريادة العلمية والتطوير المهني لقطاع المحاماة والاستشارات القانونية، ويدعم القدرات المهارية والمعرفية لطلاب الكلية وطالباتها.

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