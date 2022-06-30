شكرا لقرائتكم خبر تصنيع 3 رافعات في ميناء الدمام لاستقبال السفن الضخمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت الشركة السعودية العالمية للموانئ (SGP) وشركة شنغهاي شينهوا للصناعات الثقيلة (ZPMC) بإشراف الهيئة العامة للموانئ أمس اتفاقية تصنيع ثلاث رافعات حاويات ساحلية جديدة هي الأحدث تقنيا في نوعيتها لاستقبال السفن الضخمة في ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام.

وشهد توقيع الاتفاقية الرئيس التنفيذي للشركة السعودية العالمية للموانئ إيدوارد تاه، ورئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذي لشركة (ZPMC) ليو تشينغ يون، بحضور رئيس الهيئة العامة للموانئ عمر حريري، ومدير عام ميناء الملك عبدالعزيز الكابتن فهد العامر، ورئيس مجلس إدارة الشركة السعودية العالمية للموانئ عبدالله الزامل، والرئيس التنفيذي الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وجنوب آسيا ورئيس تطوير الأعمال لشركة PSA International وان تشي فونج.

وتعد الاتفاقية جزءا من التزام الشركة السعودية العالمية للموانئ بتطوير ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام حتى يصبح مركزًا عالميا تنافسيا مستداما للحاويات وفق عقود الإسناد التجاري التي أبرمتها الشركة مع الهيئة العامة للموانئ والخطة الاستثمارية البالغ قيمتها 7 مليارات ريال، حيث تملك الرافعات الجديدة إمكانية الوصول لـ 25 صف كحد أدنى، مما يسهم في استقبال السفن المتطورة والضخمة بكامل الإنتاجية وبكفاءة عالية، بالإضافة إلى إمكانية تجهيز الرافعات بألواح توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية وقدرات التشغيل عن بعد بما يتماشى مع توجهات تحقيق الاستدامة وأتمتة العمليات التشغيلية في الموانئ السعودية.

وقال حريري «إن الاتفاقية تأتي كإحدى ثمار مبادرة الموانئ الذكية التي أطلقتها «موانئ» هذا العام لتعزيز تنافسية الموانئ السعودية، ومواكبة التغيرات المستمرة في صناعة القطاع البحري وما يتطلبه من تطوير الأداء اللوجستي وموانئ الحاويات في المملكة نظرا لموقعها الاستراتيجي الذي يعتبر حلقة وصل بين قارات العالم الثلاث ودورها الرائد في حركة التجارة الإقليمية والعالمية، تماشياً مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية».

وأوضح الزامل أن الشركة مستمرة في إسهاماتها لتحويل المملكة إلى قوة لوجستية عالمية داعمة لأهداف رؤية السعودية 2030، من خلال النظر في إمكانيات استخدام الطاقة المتجددة في عمليات الرافعات الساحلية المستقبلية، وكذلك دعم مبادرة السعودية الخضراء ومشاركتها عالميًا في الحد من تغيرات المناخ.