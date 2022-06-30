مستثمرون فرنسيون يبدون رغبتهم في دخول قطاع التعدين السعودي

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ونقل الجانب الفرنسي رغبة المستثمرين الفرنسيين للدخول في استثمارات قطاع التعدين السعودي وتأكيده على أن هذه المشاركة ستحقق قيمة مضافة للقطاع من خلال نقل وتوطين الخبرات الفرنسية الرائدة.وشارك اتحاد الغرف السعودية ممثلا في مجلس الأعمال السعودي الفرنسي باللقاء بحضور ممثلين من وزارة الصناعة والثروة المعدنية ووزارة الاستثمار وعدد من الشركات السعودية والفرنسية العاملة في مجال التعدين.
ونوه رئيس مجلس الأعمال السعودي الفرنسي الدكتور محمد بن لادن في كلمته بالأهمية الاقتصادية لقطاع التعدين بالمملكة كأحد أهم ركائز الصناعة السعودية، ومستهدفات رؤية المملكة 2030 لتعظيم أثره على الناتج المحلي الإجمالي ومشاركته في المحتوى المحلي والميزان التجاري وتحقيق استدامته وتحسين الممكنات التشريعية والاستثمارية.
وقال بن لادن إن قطاع التعدين السعودي وبفضل الدعم الحكومي أصبح من القطاعات الواعدة التي توفر للمستثمرين المحليين والدوليين فرصا استثمارية واسعة، ويمنح الشركات الفرنسية فرصة مميزة للدخول للسوق السعودي في مجال التعدين، مؤكدا حرص مجلس الأعمال المشترك على تمكين المستثمرين من تلك الفرص عبر الشراكات مع نظرائهم في قطاع الأعمال السعودي.
يذكر أن منظمة الميديف الفرنسية تعمل لأكثر من 30 عاما بالتعاون والشراكة مع مجلس الأعمال السعودي الفرنسي على تنظيم الوفود التجارية وإقامة اللقاءات والحوارات بين ممثلي القطاع العام والخاص في البلدين بما يعزز الشركات التجارية والاستثمارية.
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