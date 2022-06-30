شكرا لقرائتكم خبر محافظ المركزي السعودي يدشن مركز الابتكار في بنك البلاد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشن محافظ البنك المركزي السعودي الدكتور فهد المبارك مركز الابتكار في بنك البلاد، الذي يعد خطوة لتحفيز الابتكار والتقنية المالية وريادة الأعمال نحو إيجاد بيئة مترابطة تضمن احتضان الأفكار والمشاريع الريادية الرقمية.

وعقب تدشين المركز تجول في أرجاء المركز وتعرف على أقسام المركز، والتقنيات الرقمية التي يضمها، بما يتوافق مع المعايير العالمية لمراكز الابتكار، وأشاد بما تضمنه المركز من أجهزة وتقنيات متقدمة ستسهم -بإذن الله- في تحقيق تطلعات القطاع المالي، معربا عن شكره وتقديره لمنسوبي بنك البلاد نظير الجهود المبذولة في إنجاز هذا المركز.

بدوره ثمن رئيس مجلس إدارة بنك البلاد ناصر السبيعي رعاية محافظ البنك المركزي السعودي لحفل تدشين مركز البلاد للابتكار، مؤكدا الدور الريادي للبنك في دعم المبادرة والابتكار بما يتماشى مع استراتيجية البنك المركزي السعودي في تعزيز المنظومة المالية، وذلك وفقا لبرنامج تطوير القطاع المالي والمبادرات التابعة له، وصولا إلى تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأوضح أن تدشين المركز سيعزز من التعاون مع شركات التقنية المالية، وعملاء البلاد وشركاء الابتكار، وينتج خدمات مالية جديدة في إطار ابتكاري منظم، كما سيوفر المركز البيئة اللازمة لبناء القدرات وتبني الإمكانيات لصقل مستقبل رقمي ومصرفي جديد لبنك البلاد والتقنية المالية ككل.

وقال السبيعي «نسعى دائما إلى تعزيز الاستفادة من التحول الرقمي لتحقيق أفضل قيمة تنافسية، وأفضل المستويات في تجارب العملاء بما يحقق مصالح عملائنا ومنسوبينا ومستثمرينا ومجتمعنا».

ومن المتوقع أن يسهم مركز الابتكار في بنك البلاد -الذي يستهدف رواد الأعمال وأصحاب الأفكار الرقمية- في تأسيس وتطوير شركات التقنية المالية الناشئة، وتوفير ممكنات تقنية وحلول إبداعية عبر مجموعة من الخدمات والبرامج المتخصصة كما سيعمل على تنمية القدرات المحلية في مجال ريادة الأعمال الرقمية، ورفع مستوى تبني تطبيقات التقنيات الناشئة، ودعم وتمكين استخدام التقنيات الحديثة في المشاريع الناشئة، إضافة إلى توفير الخدمات والممكنات التقنية لتطوير مشاريع الأبحاث المالية الرقمية، وتحويل الأفكار والمشاريع الريادية إلى نماذج أعمال رقمية قابلة للتنفيذ.